"После убийства 9-летней девочки в поселке Уразово под Белгородом устроили цыганский погром."

Были повреждены огнем несколько домов. Это произошло минувшей ночью, — рассказала нам замначальника пресс-службы МЧС области Наталья Гончаренко.

В Уразово в целях профилактики увеличили количество полицейских, — рассказал радиостанции «Эхо Москвы» начальник пресс-службы УВД Белгородской области Алексей Гончарук.

По данным местной прессы, подозреваемый в убийстве девочки 30-летний мужчина задержан. Он уже дал признательные показания. Задержаны также и подозреваемые в поджогах – кто это, правда, не уточняется. Глава местной администрации Алексей Рожин сообщил изданию БелПресс, что речь идет, скорее, о попытках поджога, при этом власти полностью контролируют ситуацию.

250 цыганских семей покинуло поселок Уразово из-за опасений «продолжения поджогов и насилия». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. «Мне сейчас звонили представители цыган. 250 семей тут же покинуло этот поселок. Они скрываются, боятся продолжения поджогов и насилия», — сказал Пономарев. Он отметил, что цыгане хотят добиться предоставления защиты, «чтобы этот поселок охранялся».

Жители цыганских поселений далеко не всегда легко находят общий язык с представителями официальной власти. Порой разногласия выливаются в противостояние с силовиками, иногда конфликты доходят до прямых столкновений с участием коренного населения.

Стремление жить, не особо обременяя себя формализацией отношений с властью, нередко сталкивается с ответной реакцией. Одним из последних случаев такого рода стала история в Зеленодольском районе Татарстана – там ровно год назад администрация поселка Айша добилась сноса цыганских домов. Они, как и подведенные коммуникации, не были зарегистрированы в установленном порядке. В ответ цыгане обратились в ЕСПЧ, поскольку осенью 2017-го многие были вынуждены оставить земли, которые в начале нулевых были выделены табору на вполне законных основаниях. Местных цыган походя обидел и глава района, который просил показать ему хоть одного, честно заработавшего деньги.

Еще годом ранее история, созвучная белгородской, имела место на Украине, в бытность главой госадминистрации Одесской области Михаила Саакашвили. После убийства 8-летней девочки в селе Лощиновка местные жители устроили погромы в цыганских домах. Жители украинского поселка суда дожидаться не стали – о погромах говорили далеко за пределами Украины.

История поселка Плеханово в Тульской области обошла все федеральные российские СМИ – цыгане напали на работников газовой службы, когда те приехали ликвидировать их незаконные врезки. Сдерживать разбушевавшуюся толпу пришлось усиленным нарядам полиции и ОМОНа. Кое-где причиной конфликтов становились наркотики – якобы цыгане промышляли продажей зелья. Сообщения об этом приходили из самых разных регионов.

В Иркутске из-за нерешенного вопроса с легализацией жилья без домов чуть было не остались полсотни цыган-котляров.

В Ельце Липецкой области в ответ на драку с участием представителей народности силовики ответили рейдом по кафе, где полицейские орудовали электрошокерами и кулаками.

В Калужской области полиция начала проверку после того, как цыгане продали местному жителю монеты под видом биткоинов. Впрочем, такого рода промыслы, довольно часто становятся причиной настороженности в адрес представителей этого этнического меньшинства.

Власть всякий раз стремится не акцентировать внимание на межнациональной подоплеке таких конфликтов. Если уголовные дела и заводятся, то в большинстве случаев по статьям о хулиганстве.