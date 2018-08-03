Z Архив новостей новости
5 24 6 3835
17:31, 03 августа 2018

Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда. Там уточнили, что заявление подано Степаненко и зарегистрировано 4 июля. Оно будет рассмотрено 6 августа. Оба юмориста отказываются комментировать информацию СМИ о разводе и разделе имущества.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

starokozlovicky2gus 03 августа 2018 | 17:34

Помирать уж давно пора, они всё разводятся.

vilingrad 03 августа 2018 | 18:09

starokozlovicky2gus: Дерьмовое шоу маст го он.

midnightblues 03 августа 2018 | 18:33

starokozlovicky2gus: Что так?? Как дерьмо транслировать,такие веселенькие были-и вдруг не хотят комментировать??

beserkons 03 августа 2018 | 17:36

Это уже не смешно.

andygo__ru 03 августа 2018 | 17:41

beserkons: Ох, чую я: есть в этом деле разлучницааа.... щас карты гляну - о, точно: некая Регина! Кто такая - фиг поймет, но карты - не врут, никогда-никогда.

midnightblues 03 августа 2018 | 17:57

beserkons: Это с самого начала грустно
Идиоты,непонятно ради чего накупившие бессмысленных вещей
Зачем им это??
Они не финансировали ни научных исследований,ни раскопок ,ни медицинских проектов
Вся их ахинея ушла ни на что
бессмысленные жизни

tks 03 августа 2018 | 18:06

beserkons: А мне смешно. Их ещё адвокаты разведут. На бабки. Они же ещё свой брэнд "Кривое зеркало", или как он там на Центральных Трубах Российской ТелеКанализации называется, делить будут!

black_velvet 03 августа 2018 | 18:10

*** beserkons: Это уже не смешно. ***

До развода что-то было смешное в жизни этих скоморохов?

olexa30 03 августа 2018 | 17:38

Что значит не комментируют?
Это должно быть в прямом эфире - "Развод - 1", со скандалами и драками. Да они удвоят состояние.

compare 03 августа 2018 | 17:40

никак,насмотрелись "ящика",где дедки с бабками,уже заказавшие "домовины",верещат,что "жизня-то,только и начинается!"

koshkaedu 03 августа 2018 | 17:48

Я - за Лену. Во-первых, она женщина, во-вторых, похудела до привлекательности,
значит, найдёт себе спутника получше Петросяна, Дработеку, например. Нет, я не
про то, я об искусстве говорю. Лена, будь твёрдой, 3/4 всего имущества - твои. И
будет потом СМЕХОПАНОПАМА.

kindman_a 03 августа 2018 | 17:55

koshkaedu:

"...Лена, будь твёрдой, 3/4 всего имущества - твои..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Сколько же останется Петросяну, диванный финансист?
Неужели 1/3?!

poluputing 03 августа 2018 | 17:49

спорим, хохлушка сделает армянина? Обратите внимание,, русаки на хихоньках 1,5 млрд. не огребают. Приходится в Лугандоне подрабатывать

yralez 03 августа 2018 | 18:10

poluputing: тиичные русские люди.....расеяне.

democ 03 августа 2018 | 17:50

Шутовской колпак стал тесен для двоих.

jetsam 03 августа 2018 | 17:52

да ладно. это они по доверенности имуществом кабаевых управляли.
откуда у юмористов такие деньги.
все хиханьки да хаханьки.
это тебе не на виолончели пилить...

anticolonel 03 августа 2018 | 17:54

А кто это?

yralez 03 августа 2018 | 17:59

На пенсию оба прожить не могут.

ed10075 03 августа 2018 | 18:01

Клоуны и на сцене, и в жизни. Грустное зрелище.

tks 03 августа 2018 | 18:04

Путорасы, да пусть хоть загрызут друг друга, к радости всяких ток-шоу упоротых.

ymnikymnik 03 августа 2018 | 18:08

Настоящий джентльмен оставляет всё жене и уходит не прощаясь.
Но в этом случае арминин не джентльмен и долго будем наблюдать как в суде Петросян поет романсы

sasha2011 03 августа 2018 | 18:43

ymnikymnik:
Он у Джигарханяна проконсультируется...

xuato 03 августа 2018 | 18:15

Хорошо, что не так радикально, как приснопамятный батюшка методом Родиона Раскольникова жене сделал отказ на развод..

ivan14 03 августа 2018 | 18:16

Хоть кривое зеркало уберут с ящика!!!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 335 6 5822 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 260 6 21899 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 145 6 14829 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 120 6 13068 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 58 6 6300 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 55 6 8022 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13499 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 132 6 15137 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8031 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 7503 31.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5214 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 43 6 5250 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7228 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 52 6 6828 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 71 6 9503 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Новости

МИД РФ: Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, нападавшим было оказано сопротивление…

5 69 6 9487

Популярное за неделю

Новости

Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших Об этом сказал водитель, перевозивший съемочную группу…

5 48 6 23440
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 115 6 114690 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 7503 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 7 6 509084 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 260 6 125651 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7152689
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3598274

Сегодня в эфире