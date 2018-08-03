Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда. Там уточнили, что заявление подано Степаненко и зарегистрировано 4 июля. Оно будет рассмотрено 6 августа. Оба юмориста отказываются комментировать информацию СМИ о разводе и разделе имущества.