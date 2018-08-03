Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Хамовнического суда. Там уточнили, что заявление подано Степаненко и зарегистрировано 4 июля. Оно будет рассмотрено 6 августа. Оба юмориста отказываются комментировать информацию СМИ о разводе и разделе имущества.
Комментарии24
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starokozlovicky2gus 03 августа 2018 | 17:34
Помирать уж давно пора, они всё разводятся.
vilingrad 03 августа 2018 | 18:09
starokozlovicky2gus: Дерьмовое шоу маст го он.
midnightblues 03 августа 2018 | 18:33
starokozlovicky2gus: Что так?? Как дерьмо транслировать,такие веселенькие были-и вдруг не хотят комментировать??
beserkons 03 августа 2018 | 17:36
Это уже не смешно.
andygo__ru 03 августа 2018 | 17:41
beserkons: Ох, чую я: есть в этом деле разлучницааа.... щас карты гляну - о, точно: некая Регина! Кто такая - фиг поймет, но карты - не врут, никогда-никогда.
midnightblues 03 августа 2018 | 17:57
beserkons: Это с самого начала грустно
Идиоты,непонятно ради чего накупившие бессмысленных вещей
Зачем им это??
Они не финансировали ни научных исследований,ни раскопок ,ни медицинских проектов
Вся их ахинея ушла ни на что
бессмысленные жизни
tks 03 августа 2018 | 18:06
beserkons: А мне смешно. Их ещё адвокаты разведут. На бабки. Они же ещё свой брэнд "Кривое зеркало", или как он там на Центральных Трубах Российской ТелеКанализации называется, делить будут!
black_velvet 03 августа 2018 | 18:10
*** beserkons: Это уже не смешно. ***
До развода что-то было смешное в жизни этих скоморохов?
olexa30 03 августа 2018 | 17:38
Что значит не комментируют?
Это должно быть в прямом эфире - "Развод - 1", со скандалами и драками. Да они удвоят состояние.
compare 03 августа 2018 | 17:40
никак,насмотрелись "ящика",где дедки с бабками,уже заказавшие "домовины",верещат,что "жизня-то,только и начинается!"
koshkaedu 03 августа 2018 | 17:48
Я - за Лену. Во-первых, она женщина, во-вторых, похудела до привлекательности,
значит, найдёт себе спутника получше Петросяна, Дработеку, например. Нет, я не
про то, я об искусстве говорю. Лена, будь твёрдой, 3/4 всего имущества - твои. И
будет потом СМЕХОПАНОПАМА.
kindman_a 03 августа 2018 | 17:55
koshkaedu:
"...Лена, будь твёрдой, 3/4 всего имущества - твои..."
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Сколько же останется Петросяну, диванный финансист?
Неужели 1/3?!
poluputing 03 августа 2018 | 17:49
спорим, хохлушка сделает армянина? Обратите внимание,, русаки на хихоньках 1,5 млрд. не огребают. Приходится в Лугандоне подрабатывать
yralez 03 августа 2018 | 18:10
poluputing: тиичные русские люди.....расеяне.
democ 03 августа 2018 | 17:50
Шутовской колпак стал тесен для двоих.
jetsam 03 августа 2018 | 17:52
да ладно. это они по доверенности имуществом кабаевых управляли.
откуда у юмористов такие деньги.
все хиханьки да хаханьки.
это тебе не на виолончели пилить...
anticolonel 03 августа 2018 | 17:54
А кто это?
yralez 03 августа 2018 | 17:59
На пенсию оба прожить не могут.
ed10075 03 августа 2018 | 18:01
Клоуны и на сцене, и в жизни. Грустное зрелище.
tks 03 августа 2018 | 18:04
Путорасы, да пусть хоть загрызут друг друга, к радости всяких ток-шоу упоротых.
ymnikymnik 03 августа 2018 | 18:08
Настоящий джентльмен оставляет всё жене и уходит не прощаясь.
Но в этом случае арминин не джентльмен и долго будем наблюдать как в суде Петросян поет романсы
sasha2011 03 августа 2018 | 18:43
ymnikymnik:
Он у Джигарханяна проконсультируется...
xuato 03 августа 2018 | 18:15
Хорошо, что не так радикально, как приснопамятный батюшка методом Родиона Раскольникова жене сделал отказ на развод..
ivan14 03 августа 2018 | 18:16
Хоть кривое зеркало уберут с ящика!!!