Россию обвинили в найме северокорейских рабочих в обход санкций ООН

Газета The Wall Street Journal пишет, что Россия продолжает выдавать разрешения на работу, несмотря на действующие с начала прошлого года запреты. В МИДе утверждают, что все законно. Посол России в КНДР Александр Мацегора пояснил, что документы получили только те северокорейцы, которые успели заключить контракты до ужесточения санкций.