Россию обвинили в найме северокорейских рабочих в обход санкций ООН
Газета The Wall Street Journal пишет, что Россия продолжает выдавать разрешения на работу, несмотря на действующие с начала прошлого года запреты. В МИДе утверждают, что все законно. Посол России в КНДР Александр Мацегора пояснил, что документы получили только те северокорейцы, которые успели заключить контракты до ужесточения санкций.
Комментарии10
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kottigr1 03 августа 2018 | 17:37
Как.. нет-рабам.. ? .. А чем же тогда Ын с Россией за ядерную бомбу будет рассчитываться ? .. У него же больше ничего нет !
proxozhij 03 августа 2018 | 17:39
Корейцы полезны, они еще и бродячих собак того... утилизируют.
bozk 03 августа 2018 | 17:40
Какое вопиющие проявление русофобии. Захарова вам это припомнит.
student_ru_ru 03 августа 2018 | 17:41
Было, не было - теперь пиши про нас всё что хошь. Всё прокатит. Репутация-с, да и исправлять её не хотят.
poluputing 03 августа 2018 | 17:47
своих болезней и паразитов в Рассее не хватает, а почему бы и из ЦАР рабсилу не приветить?
oneoretwo 03 августа 2018 | 17:50
...удивляются... тубины сименс забыли ? подворотня и кидалово - два сапога...
j_partizan 03 августа 2018 | 17:52
Ким Чен Ыну Россия выдала разрешение на работу рабочим?
Нет? Пусть идут лесом, кого хотим, того и берём на работу. Они же не преступники
ua_bank 03 августа 2018 | 18:06
The Wall Street Journal пишет. Журнал Мурзилка пишет. Дело их такое писать. А наше дело читать и свято верить.
xuato 03 августа 2018 | 18:21
ЗАТ "Себастьян Перейро торговец корейской сосной"
vilingrad 03 августа 2018 | 18:22
Опять от Госдепа... по больной заднице... больно!