Z Архив новостей новости
5 8 6 826
17:30, 03 августа 2018

Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего гендиректора конструкторского бюро им.Кошкина Николая Масляева

Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего гендиректора конструкторского бюро имени Кошкина Николая Масляева. Его обвиняют в растрате более 160-ти миллионов рублей. Судья Алексей Криворучко поддержал ходатайство следствия. В мае прошлого года Масляев был осужден за аналогичное преступление на 4 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

democ 03 августа 2018 | 17:39

Похоже, что даже кремлёвские воры охреневают от творящегося беспредела с бюджетными деньгами. И восклицают, округлив глаза, - Имейте совесть, господа!

tks 03 августа 2018 | 17:45

democ: Да кремлевские сами давно уже "поимели" Совесть, во всех формах причём, что мыслимых, что немыслимых...

tks 03 августа 2018 | 17:43

Один эпизод разделили на два дела? Как это "высокопрофессионально", просто блеск!

srk2658lu 03 августа 2018 | 17:55

Чиновники воруют, и конструкторы тоже.
Не дураки...

sparky 03 августа 2018 | 18:03

В мае прошлого года Масляев был осужден за аналогичное преступление на 4 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу
=================================================================================================================
А сейчас его арестовали на 2 месяца???
Может я один такой тупой? Он вроде как уже в колонии. А его как-то еще арестовали.
Не, я понял, что "воруют". Но не понял, как арестовывают тех, кто уже сидит в заключении.

bonhoeffer 03 августа 2018 | 18:07

Так и арестовали в колонии?

xuato 03 августа 2018 | 18:10

Конструктор-вор в тренде: один украл 330 млн, другой - 160 в суме почти полмиллиарда рублей стырили.

sasha2011 03 августа 2018 | 18:22

ЦНИИМАШ, КБ Лавочкина, КБ Кошкина... Кто следующий?

По-видимому, пришла пора воплощать в жизнь плоды воображения Главкостерха.
И для повышения мотивации конструкторов решили возродить шарашки.
Такой вот "эффективный менедж-мент".

Тенденция, однако...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 335 6 5822 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 260 6 21899 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 145 6 14829 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 120 6 13068 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 58 6 6300 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 55 6 8022 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13499 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 132 6 15137 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8031 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 7503 31.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5214 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 43 6 5250 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7228 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 52 6 6828 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 71 6 9503 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Новости

МИД РФ: Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, нападавшим было оказано сопротивление…

5 69 6 9487

Популярное за неделю

Новости

Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших Об этом сказал водитель, перевозивший съемочную группу…

5 48 6 23440
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 115 6 114690 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 7503 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 7 6 509084 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 260 6 125651 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7152689
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3598274

Сегодня в эфире