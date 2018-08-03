Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего гендиректора конструкторского бюро им.Кошкина Николая Масляева

Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего гендиректора конструкторского бюро имени Кошкина Николая Масляева. Его обвиняют в растрате более 160-ти миллионов рублей. Судья Алексей Криворучко поддержал ходатайство следствия. В мае прошлого года Масляев был осужден за аналогичное преступление на 4 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.