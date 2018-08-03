Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего гендиректора конструкторского бюро им.Кошкина Николая Масляева
Тверской суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего гендиректора конструкторского бюро имени Кошкина Николая Масляева. Его обвиняют в растрате более 160-ти миллионов рублей. Судья Алексей Криворучко поддержал ходатайство следствия. В мае прошлого года Масляев был осужден за аналогичное преступление на 4 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Комментарии8
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democ 03 августа 2018 | 17:39
Похоже, что даже кремлёвские воры охреневают от творящегося беспредела с бюджетными деньгами. И восклицают, округлив глаза, - Имейте совесть, господа!
tks 03 августа 2018 | 17:45
democ: Да кремлевские сами давно уже "поимели" Совесть, во всех формах причём, что мыслимых, что немыслимых...
tks 03 августа 2018 | 17:43
Один эпизод разделили на два дела? Как это "высокопрофессионально", просто блеск!
srk2658lu 03 августа 2018 | 17:55
Чиновники воруют, и конструкторы тоже.
Не дураки...
sparky 03 августа 2018 | 18:03
В мае прошлого года Масляев был осужден за аналогичное преступление на 4 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу
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А сейчас его арестовали на 2 месяца???
Может я один такой тупой? Он вроде как уже в колонии. А его как-то еще арестовали.
Не, я понял, что "воруют". Но не понял, как арестовывают тех, кто уже сидит в заключении.
bonhoeffer 03 августа 2018 | 18:07
Так и арестовали в колонии?
xuato 03 августа 2018 | 18:10
Конструктор-вор в тренде: один украл 330 млн, другой - 160 в суме почти полмиллиарда рублей стырили.
sasha2011 03 августа 2018 | 18:22
ЦНИИМАШ, КБ Лавочкина, КБ Кошкина... Кто следующий?
По-видимому, пришла пора воплощать в жизнь плоды воображения Главкостерха.
И для повышения мотивации конструкторов решили возродить шарашки.
Такой вот "эффективный менедж-мент".
Тенденция, однако...