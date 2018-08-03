Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского. На прошлой неделе он вместе с еще двумя фигурантами был арестован по делу о хищении 330-ти миллионов рублей. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Харун Карчаев.