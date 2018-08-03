Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского
Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского. На прошлой неделе он вместе с еще двумя фигурантами был арестован по делу о хищении 330-ти миллионов рублей. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Харун Карчаев.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
evgeny_biolog 03 августа 2018 | 17:48
"арестован по делу о хищении 330-ти миллионов рублей"
Хоть бы написали, где можно украсть 330 млн целковых ...
malanoff 03 августа 2018 | 17:49
Давят как в 37-м гнид , врагов народа. Не было никогда и вдруг опять. Володя вперде Иосифа. Вырвался вперед. Помни о врагах , но не забывай друзей.
tks 03 августа 2018 | 17:51
А "товарищеский суд" с требованием "расстрелять врага и предателя как бешенного пса!" ещё не состоялся?
malanoff 03 августа 2018 | 17:54
tks: Ждемс когда на горизонте появ\тся Сечин , Миллер и прочие из шайки-лейки.
emoss 03 августа 2018 | 17:54
Понеслась-поехала...
А это ведь ещё только начало.
Тоталитаризм ещё будет?!
emoss 03 августа 2018 | 18:00
emoss: звиняйте.... я имел ввиду «то ли ещё»
А айпад почему-то сам домыслил до тоталитаризма.....
piter_ug 03 августа 2018 | 18:02
Чувствую, дело идёт к возрождению научных шараг за колючей проволокой.
sasha2011 03 августа 2018 | 18:51
piter_ug:
О! И Вы о том же! Абсолютно с Вами согласен! Написал то же самое в комментариях по поводу КБ Кошкина, не видев Вашу реплику.
Раз совпало, значит тенденция налицо...