Жена арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна рассказала о провокациях со стороны сотрудников ФСИН
По ее словам, ей позвонил неизвестный сотрудник СИЗО «Лефортово» и предложил передать в камеру мобильный телефон. Об этом сообщает сайт ПАСМИ со ссылкой на аудиозапись разговора, который сделала женщина. По мнению Юлии Шестун, ее мужа таким образом пытались спровоцировать на новые нарушения. Ранее ему добавили к делу один эпизод после того, как он связался с семьей по телефону, который ему дал сотрудник СИЗО. Юристы уже написали жалобу в Следственный комитет.
Напомним, Шестун был арестован в середине июня по делу о превышении должностных полномочий.
Комментарии3
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oneoretwo 03 августа 2018 | 17:17
...провокации и кидалово - это "цветочки" для заплечных дел мастеров....
luger_max_otto 03 августа 2018 | 17:18
Мусоров и вертухаев- под суд.
danko1 03 августа 2018 | 17:19
Чтобы кого-то обвинить в преступлении, силовики сначала сами его организуют.
Хорошо, что еще не из ФСБ позвонили с каким либо провокационным предложением, а то потом обвинили бы в шпионаже на какой-нибудь Бангладеш.