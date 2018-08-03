Жена арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна рассказала о провокациях со стороны сотрудников ФСИН

По ее словам, ей позвонил неизвестный сотрудник СИЗО «Лефортово» и предложил передать в камеру мобильный телефон. Об этом сообщает сайт ПАСМИ со ссылкой на аудиозапись разговора, который сделала женщина. По мнению Юлии Шестун, ее мужа таким образом пытались спровоцировать на новые нарушения. Ранее ему добавили к делу один эпизод после того, как он связался с семьей по телефону, который ему дал сотрудник СИЗО. Юристы уже написали жалобу в Следственный комитет.

Напомним, Шестун был арестован в середине июня по делу о превышении должностных полномочий.