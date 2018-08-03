Z Архив новостей новости
5 8 6 450
17:03, 03 августа 2018

Ещё один житель Барнаула стал фигурантом уголовного дела об экстремизме

Его возбудили после картинки, размещённой на странице мужчины в соцсети ВКонтакте.

Дело на 38-летнего Андрея Шашерина завели из-за коллажа, на котором некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха, который час. На вопрос «Время не подскажешь?» глава Русской православной церкви отвечает матом и просит оставить его в покое. Коллаж был связан со скандалом шестилетней давности. На официальном сайте РПЦ тогда появилось фото с патриархом Кириллом, дорогие часы на его руке были заретушированы. Но их пользователи заметили в отражении лакированной поверхности стола. Газета New York Times предположила, что часы могут стоить до 30 тысяч долларов. За коллаж в соцсети ВКонтакте Шашерина без постановления суда внесли в список экстремистов и запретили пользоваться банковскими счетами, сообщает телеканал «Дождь». В уголовном деле говорится, что житель Барнаула преследовал цель дискредитировать РПЦ. Полицейские из центра «Э» на странице мужчины нашли другие картинки мемы на религиозную тематику. Эксперты признали, что они не нарушают нормы этики.

Местные СМИ отмечают: заявление в полицию на мужчину написали те же студентки, из-за которых в экстремизме и оскорблении чувств верующих ранее обвинили ещё двух барнаульцев — Марию Мотузную и Даниила Маркина.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

bozk 03 августа 2018 | 17:09

Пещера

oneoretwo 03 августа 2018 | 17:10

...а до "студенток" довели, что "минёр ошибается только раз" ?

popov_m 03 августа 2018 | 17:12

Выражаться матом нельзя, но ужасно хочется!!!

tks 03 августа 2018 | 17:18

Какой однако, гиперактивный в Барнауле отдел управления "Э"!
Профи высокого класса работают, стало быть!

arye_11 03 августа 2018 | 17:19

А студентки во вкус вошли, почувствовали всю сладость доносительства.
Наверное внучки или правнучки тех, кто в 30-40-е года был членом "ОСОрг" - "Общества содействия органам".

hastings 03 августа 2018 | 17:20

Всё таки сознательная молодежь еще есть в стране. Наше будущее!

nehoroshiy 03 августа 2018 | 17:24

Работать созидательно эти студентки уже не будут. Они уже поняли смысл своей жизни.

student_ru_ru 03 августа 2018 | 17:25

К гадалке не ходи - допрыгаются.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 335 6 5750 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 260 6 21747 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Новости

МИД РФ: Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, нападавшим было оказано сопротивление…

5 61 6 6053
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 145 6 14718 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 58 6 6241 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 120 6 13029 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 55 6 8008 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13491 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 132 6 15115 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 63 6 7234 31.07
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8029 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5208 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 42 6 5242 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7225 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 52 6 6752 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Опа! Опа! Америка, Европа! Большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине…

5 41 6 5330 11:15
Kрф, власть, политика, сша, украина, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших Об этом сказал водитель, перевозивший съемочную группу…

5 45 6 22417
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…

5 156 6 114029 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 63 6 7234 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 7 6 509040 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 259 6 125542 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7152609
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3598027

Сегодня в эфире