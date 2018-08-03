Ещё один житель Барнаула стал фигурантом уголовного дела об экстремизме
Его возбудили после картинки, размещённой на странице мужчины в соцсети ВКонтакте.
Дело на 38-летнего Андрея Шашерина завели из-за коллажа, на котором некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха, который час. На вопрос «Время не подскажешь?» глава Русской православной церкви отвечает матом и просит оставить его в покое. Коллаж был связан со скандалом шестилетней давности. На официальном сайте РПЦ тогда появилось фото с патриархом Кириллом, дорогие часы на его руке были заретушированы. Но их пользователи заметили в отражении лакированной поверхности стола. Газета New York Times предположила, что часы могут стоить до 30 тысяч долларов. За коллаж в соцсети ВКонтакте Шашерина без постановления суда внесли в список экстремистов и запретили пользоваться банковскими счетами, сообщает телеканал «Дождь». В уголовном деле говорится, что житель Барнаула преследовал цель дискредитировать РПЦ. Полицейские из центра «Э» на странице мужчины нашли другие картинки мемы на религиозную тематику. Эксперты признали, что они не нарушают нормы этики.
Местные СМИ отмечают: заявление в полицию на мужчину написали те же студентки, из-за которых в экстремизме и оскорблении чувств верующих ранее обвинили ещё двух барнаульцев — Марию Мотузную и Даниила Маркина.
Комментарии8
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bozk 03 августа 2018 | 17:09
Пещера
oneoretwo 03 августа 2018 | 17:10
...а до "студенток" довели, что "минёр ошибается только раз" ?
popov_m 03 августа 2018 | 17:12
Выражаться матом нельзя, но ужасно хочется!!!
tks 03 августа 2018 | 17:18
Какой однако, гиперактивный в Барнауле отдел управления "Э"!
Профи высокого класса работают, стало быть!
arye_11 03 августа 2018 | 17:19
А студентки во вкус вошли, почувствовали всю сладость доносительства.
Наверное внучки или правнучки тех, кто в 30-40-е года был членом "ОСОрг" - "Общества содействия органам".
hastings 03 августа 2018 | 17:20
Всё таки сознательная молодежь еще есть в стране. Наше будущее!
nehoroshiy 03 августа 2018 | 17:24
Работать созидательно эти студентки уже не будут. Они уже поняли смысл своей жизни.
student_ru_ru 03 августа 2018 | 17:25
К гадалке не ходи - допрыгаются.