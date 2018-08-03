Киев предлагает обменять россиянина Алексея Седикова на одного из украинских политзаключенных
Киев предлагает обменять россиянина Алексея Седикова на одного из украинских политзаключенных, отбывающих наказание в российских колониях. Об этом говорится в письме, направленном уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой главе СПЧ Михаилу Федотову. По ее словам, Седикову, который приговорен к 11 годам заключения по обвинению в терроризме, требуется неотложная операция на ноге. Ее нельзя провести в стационаре колонии, а на оплату в других больницах у администрации исправительного заведения нет средств. Имена украинцев, на которых предлагается обменять Седикова, в письме не называются.
Ранее украинская омбудсмен предлагала российской коллеге Татьяне Москальковой обменять 36 человек с каждой стороны. Пресс-служба российского омбудсмена заявила, что у Москальковой нет полномочий помиловать или освобождать заключенных.
Комментарии11
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riots 03 августа 2018 | 17:07
Русские своих не бросают (С). ?
kottigr1 03 августа 2018 | 17:17
riots: Ещё как бросают.. У немцев аж пулеметы перегревались..
haldey 03 августа 2018 | 17:24
riots: А с каких это пор забота о здоровье заключенных не является зоной ответственности того, кто держит в заключении? Как тут один вспомнил немцев кстати, так их за это судили... Если Украина так ставит вопрос, то и их будем судить, в том числе, и за это!
kottigr1 03 августа 2018 | 17:29
haldey: Как тогда не получится.. Теперь уже Путин как Гитлер напал на Украину, оккупировал Крым и даже мост туда построил как завещал великий фашистский Фюрер.. Придется Путину и заканчивать как его учитель в горящем коврике около своей Рейхканцелярии, подпаленный спичкой из рук последнего преданного ССовца..
vikwlad 03 августа 2018 | 17:09
"Пресс-служба российского омбудсмена заявила, что у Москальковой нет полномочий помиловать или освобождать заключенных."
Т. е. Москалькова плевать хотела на все предложения по помилованию и освобождению политических заключённых? И ей в лом обратиться к Путину по этим вопросам.
vikwlad 03 августа 2018 | 17:25
vikwlad:
Ей, по-моему, и правозащитной деятельностью заниматься в лом.
nns33 03 августа 2018 | 17:14
Давно надо было обменять всех на всех. И прекратить мучить людей
boldu1n 03 августа 2018 | 17:22
nns33: Так Педе алкашу скажи там.. А то он автокефалией занят новой пЭРЭМОГОЙ для хохлов.
poluputing 03 августа 2018 | 17:27
boldu1n: Не нормально, опять мордорствуете ? Украина вам предложила уже надцать вариантов обмена, но вам же наср.ть на своих сограждан, не так ли упырёк?
navsegda 03 августа 2018 | 17:19
Разница в том что вУкраине знают про своих заключённых в РФ и про Сенцова ипро остальных , а вот в РФ никто не знает кто такой
navsegda 03 августа 2018 | 17:22
Седиков , тв молчок