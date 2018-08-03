Киев предлагает обменять россиянина Алексея Седикова на одного из украинских политзаключенных, отбывающих наказание в российских колониях. Об этом говорится в письме, направленном уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой главе СПЧ Михаилу Федотову. По ее словам, Седикову, который приговорен к 11 годам заключения по обвинению в терроризме, требуется неотложная операция на ноге. Ее нельзя провести в стационаре колонии, а на оплату в других больницах у администрации исправительного заведения нет средств. Имена украинцев, на которых предлагается обменять Седикова, в письме не называются.

Ранее украинская омбудсмен предлагала российской коллеге Татьяне Москальковой обменять 36 человек с каждой стороны. Пресс-служба российского омбудсмена заявила, что у Москальковой нет полномочий помиловать или освобождать заключенных.