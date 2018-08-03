3-х человек подозревают в поджогах домов цыган в поселке Уразово Белгородской области
Об этом сообщил изданию БелПресс глава местной администрации Алексей Рожин. По его словам, пострадали 3 дома. Сообщения о том, что сгорела половина поселка он назвал безосновательными. Речь идет скорее о попытках поджога.
Власти утверждают, что полностью контролируют ситуацию. Между тем многие цыгане после погромов срочно уезжают из посёлка, рассказал «Эху» местный житель Александр. По его словам раньше серьёзных конфликтов не было. Но всё изменилось после убийства девятилетней девочки, местные жители считают, что с ней расправился один из цыган. Александр не исключает мести со стороны других цыган. Местный житель также сообщил, что сейчас полицейские и следователи объезжают дома, в которых ещё остаются цыгане.
Комментарии3
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bozk 03 августа 2018 | 17:05
Зорян и Шкиряк, а третий кто ?
vbsvob 03 августа 2018 | 17:17
Беспредел в Белгородской области. Всплеск вражды на национальной почве произошёл не случайно.
tks 03 августа 2018 | 17:30
Это только начало народной, партизанской войны против преступников и оккупантов.