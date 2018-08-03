3-х человек подозревают в поджогах домов цыган в поселке Уразово Белгородской области

Об этом сообщил изданию БелПресс глава местной администрации Алексей Рожин. По его словам, пострадали 3 дома. Сообщения о том, что сгорела половина поселка он назвал безосновательными. Речь идет скорее о попытках поджога.

Власти утверждают, что полностью контролируют ситуацию. Между тем многие цыгане после погромов срочно уезжают из посёлка, рассказал «Эху» местный житель Александр. По его словам раньше серьёзных конфликтов не было. Но всё изменилось после убийства девятилетней девочки, местные жители считают, что с ней расправился один из цыган. Александр не исключает мести со стороны других цыган. Местный житель также сообщил, что сейчас полицейские и следователи объезжают дома, в которых ещё остаются цыгане.