Российская альпинистка Наталья Чионова погибла в Киргизии

Она оказалась под лавиной при спуске с пика Ленина Чон-Алайского хребта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники. Россиянку сопровождал киргизский альпинист Семен Дворниченко. Как сообщается на странице лагеря Lenin Peak в Facebook, 28 июля они начали спуск при плохой видимости и непогоде. Их следы в стороне от основной тропы позже заметила другая группа. Тело Чионовой обнаружено при помощи дрона. Дворниченко найти пока не удалось.