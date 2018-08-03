Российская альпинистка Наталья Чионова погибла в Киргизии
Она оказалась под лавиной при спуске с пика Ленина Чон-Алайского хребта. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источники. Россиянку сопровождал киргизский альпинист Семен Дворниченко. Как сообщается на странице лагеря Lenin Peak в Facebook, 28 июля они начали спуск при плохой видимости и непогоде. Их следы в стороне от основной тропы позже заметила другая группа. Тело Чионовой обнаружено при помощи дрона. Дворниченко найти пока не удалось.
Комментарии1
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zemljanka 03 августа 2018 | 16:55
Соболезнования родным.