Самолет «Чешских авиалиний», который готовился к вылету в Прагу, загорелся в аэропорту финской столицы Хельсинки-Вантаа. Об этом сообщила газета «Илталехти». Возгорание заметили, когда лайнер уже находился в движении, но еще не взлетел. На месте работают 14 бригад пожарных и спасателей. О других подробностях пока не сообщается. Находившаяся на борту женщина рассказала изданию, что пассажиров эвакуировали с борта. По сведениям газеты, в результате происшествия никто не пострадал.