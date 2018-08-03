В МИДе объяснили антироссийские санкции США «политической внутренней конъюнктурой»
По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, этот процесс идет в США регулярно. Очередной пакет санкций обосновывается не фактами, сказала Захарова.
Накануне стало известно, что сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий введение новых экономических ограничений против Москвы. Они затронут российских политиков, в том числе и президента, и крупных бизнесменов.
Комментарии12
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vilingrad 03 августа 2018 | 16:41
Это они не со зла. Просто рожа захаровой им не нравится. И ее шефа. И шефа ее шефа...
kottigr1 03 августа 2018 | 16:42
vilingrad: Бьют, значит любят !
novyrusich 03 августа 2018 | 16:48
kottigr1: Русская пословица говорит об этом просто:
ПАНЫ ДЕРУТСЯ, А У ХОЛОПОВ ЧУБЫ ТРЕЩАТ!
Вот паны в США выясняют отношения, а россиян6ам приходится отдуваться.
Так Маша наша рассуждает.
И зачем Трампа выбирали?
Теперь вот отдувайся за ннго.
zemljanka 03 августа 2018 | 16:53
Покусились на святое. На букву ВВП.
asokol 03 августа 2018 | 16:51
Айяяяй! Манька Захерова намекает, что главный жидопендос Трамп почуял, что он может удержаться у власти только если придумает окружающих его врагов? Неужели такой идиотизм - выдумывание врагов - допустимо в этом мире? Вот Великая Россия никода так не делает, и поэтому у нее только одни друзья кругом, все к ней хотя присоединиться и вообще Роисся вперде! Роисся, вперде!
timber_head 03 августа 2018 | 16:51
Все маршируют не в такт, только Россия в ногу. С Путиным.
prade 03 августа 2018 | 16:58
"Очередной пакет санкций обосновывается не фактами, сказала Захарова"
Сомневаюсь, что Захарова знает все пакости, .которые творят в Кремле. Кроме того, она этим признала, что предыдущие санкции США против России были обоснованы фактами.
ostapbey 03 августа 2018 | 17:00
А что если попробовать в Аляске провести референдум с окупендумомом..
То может и снимут американцы свои противные санкции?
Даже?
rampa 03 августа 2018 | 17:00
как трогательно выглядит забота нашего МИДа о "внутренней конъюнктуре" другой страны )))
hz6691 03 августа 2018 | 17:07
Прально мыслит! США в принятии решений руководствуются интересами широкого круга избирателей (коньюктура), а у нас - капризами и хотелками одного лица.
oneoretwo 03 августа 2018 | 17:07
...чтобы исчо такого выдумать по поводу тотальной обструкции плешивого ?
hrzn877 03 августа 2018 | 17:21
Объективности ради должен сказать, что именно в этом конкретном случае Захарова - это сломанные часы, показывающие правильное время два раза в день. Штатам по большому счёту нет вообще никакого дела до России, то есть буквально - ни пользы, ни вреда, вообще ничего. Но в данном случае Россия - это инструмент причинения вреда Трампу, и этот инструмент пользуют так, как только возможно. В штатах нет и не может быть единой автократии по типу российской, и у президента реально не так много власти, поэтому он не в состоянии прикрыть фальшивые расследования демократов. Фактически идёт внутренняя война - демократов с избирателями, избравшими президента, и в ход пускаются любые самые грязные средства. Дело не в России и не в мафии под путинским руководством, вся проблема действительно во внутренних разборках, как вполне справедливо по принципу часов заметила Захарова.