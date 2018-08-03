В МИДе объяснили антироссийские санкции США «политической внутренней конъюнктурой»

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, этот процесс идет в США регулярно. Очередной пакет санкций обосновывается не фактами, сказала Захарова.

Накануне стало известно, что сенаторы от обеих партий внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий введение новых экономических ограничений против Москвы. Они затронут российских политиков, в том числе и президента, и крупных бизнесменов.