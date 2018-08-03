Осужденный за убийство Юрия Буданова умер в омской колонии

У Юсупа Темерханова остановилось сердце, сообщила РИА «Новости» адвокат Роза Магомедова. По ее словам, у ее подзащитного «всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно».

Юсуп Темерханов в 2013 году был приговорен к 15 годам заключения за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Свою вину он категорически отрицал.