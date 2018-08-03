На жителя Барнаула завели дело об экстремизме за шутку во «ВКонтакте» про часы патриарха

На картинке некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха Кирилла, который час. Тот в нецензурной форме просит оставить его в покое, пишет «Медуза».

На странице 38-летнего Андрея Шашерина было еще несколько картинок с шутками на религиозную тематику, однако экспертиза сочла, что они не нарушают нормы этики. На время расследования подозреваемому запрещено пользоваться банковскими счетами. Как подчеркивает «Дождь», это сделано без соответствующего постановления суда.