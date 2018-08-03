На жителя Барнаула завели дело об экстремизме за шутку во «ВКонтакте» про часы патриарха
На картинке некто, похожий на Иисуса Христа, интересуется у патриарха Кирилла, который час. Тот в нецензурной форме просит оставить его в покое, пишет «Медуза».
На странице 38-летнего Андрея Шашерина было еще несколько картинок с шутками на религиозную тематику, однако экспертиза сочла, что они не нарушают нормы этики. На время расследования подозреваемому запрещено пользоваться банковскими счетами. Как подчеркивает «Дождь», это сделано без соответствующего постановления суда.
Комментарии22
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kottigr1 03 августа 2018 | 16:40
Прям не районный суд, а святая инквизиция...
Как Путину удалось сплотить вокруг себя столько идиотов.. !!?
zemljanka 03 августа 2018 | 16:46
kottigr1: загадка...
danko1 03 августа 2018 | 16:58
zemljanka: Зато 20 млн., которые Гундяй получил со смертельно больного Шевченко- это явь наглого лжеца, который даже нанопыль не показал ответчику, жадного до чужой собственности и злата наглого безбожника-гэбэшника.
Власть обезумела и обнаглела, стараясь всех запугать.
zemljanka 03 августа 2018 | 17:12
danko1: Храбрых мало. И их в подлых засадах - убивают.
agamasat 03 августа 2018 | 16:50
kottigr1: все хотят прислуживать ради барских подачек и, похоже, это стало единственным путем для карьерного роста по вертикали власти. Вот холопы и лбы себе разбивают в поисках доказательств соей преданности. И это заколдованный круг: империя не приемлет никаких других форм управления, кроме вертикали, иначе, она развалится. Так что, вспомним акцию в Зоологическом музее - ... во славу медвежонка!
tks 03 августа 2018 | 16:41
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
tks 03 августа 2018 | 16:43
tks: "ВК" - гэбильная проходная. Не понимал и не понимаю людей, пользующихся этой сетью.
zemljanka 03 августа 2018 | 17:14
tks: Смотрела раньше прямую трансляцию вручения Оскара. Пиратские фильмы.
democ 03 августа 2018 | 16:43
"Человеки" в России идут по своему пути развития... Когда то сажали за пришпиливание кнопкой в глаз вождя Сталина на фотографии в газете, теперь за "экстремизм" в социальных сетях. И всё таки как хорошо было при Брежневе! Можно было задницу подтереть его портретом в туалете, и никаких последствий!
punyoshohlai 03 августа 2018 | 16:45
democ: задницу подтереть его портретом в туалете
Это тема!
severnaj 03 августа 2018 | 17:01
punyoshohlai: А ничего другого не было - только газета, а чей уж там портрет ни столь важно :-))
pontifig 03 августа 2018 | 16:47
democ: меня чуть из школы не выгнали
vaka257 03 августа 2018 | 16:47
Что значит похожий на И.Христа?Разве существует его портрет?Есть лишь его описание, под которое похожи сотни людей ,если не больше...Или за образец взяты образы средневековых живописцев?...
olfed 03 августа 2018 | 16:52
странные законы в непонятной стране
zemljanka 03 августа 2018 | 17:19
olfed: Шутите? У цапков озерноболотных и понятия перестали существовать. Человеческие.
А Вы - законы?..
keg 03 августа 2018 | 16:53
богата Россия дураками... это я не про Андрея....
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 16:57
Придурки.
koshkaedu 03 августа 2018 | 17:00
58-ая возвращается!
oneoretwo 03 августа 2018 | 17:01
...Тот в нецензурной форме просит оставить его в покое...
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...по всей видимости, какое-то время гундяю пыльному придется поработать в аду кукушкой от часов, сидя в кипящем масле...
don_ballon 03 августа 2018 | 17:03
Чему удивляться, для кураторов от ГБ Иисус Иосифович Христос некто вроде Навального. Проповедовал такие вещи, что прямо противоречат нынешней духовности, скрепам и идеологическим установкам. "Не стяжай, не возжелай, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, скорее верблют протиснется в игольное ушко, чем богатый обретёт царствие небесное..." Диссида, аапче. Босой, в рубище, ослик вместо "майбаха"... Экстремист.
eduard53 03 августа 2018 | 17:10
Да по чудесному гундяевскому брегету только ленивый не прошёлся.
По выражению самозванца, замучаются пыль глотать - на всех делА заводить ...
compare 03 августа 2018 | 17:11
а почему,сразу "банковские карты"? чтобы не смог оплатить услуги адвоката? иначе,нет никакого резона в таких ухищрениях...