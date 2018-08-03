В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда
Инцидент произошел минувшей ночью, сообщает региональная версия «Московского комсомольца» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Несмотря на случившееся, отделение продолжает работу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Региональный телеканал «НИКА ТВ» опубликовал видео с места происшествия, а также сообщил, что, по данным источников, взрывное устройство было начинено патронами от АК-47 и другими мелкокалиберными боеприпасами. Однако, позже с сайта телекомпании эту новость удалили. Официально правоохранительные органы пока происшествие не прокомментировали.
Комментарии15
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anemon 03 августа 2018 | 16:38
Калужские партизаны.
boooben 03 августа 2018 | 17:11
Думали она золотая?
vikwlad 03 августа 2018 | 17:28
Перепутали, наверное, с дверью отделения "Единой России".
gvs 03 августа 2018 | 16:40
Павленский? Среди обломков двери прибитые яйца не нашли? )))
stebinmaku 03 августа 2018 | 16:42
"В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда. Отделение продолжает работу…"
Тогда взорвали окна. Но отделение всё равно продолжило работу.
Затем были взорваны стены - но и после этого отделение работало..
Увидев всё это, злоумышленники пошли на пустырь и взорвали себя..
navsegda 03 августа 2018 | 16:57
stebinmaku: Шёл тридцатый день осады пенсионного фонда , после последнего артобстрела оставшиеся в живых работники пенсионного фонда приняли решение написать прощальное послание ВВ - Умираем , но не сдаёмся !
y3emen1 03 августа 2018 | 16:47
не то взорвали
jetsam 03 августа 2018 | 16:52
никто ничего не взрывал.
лопнул пенсионный пузырь.
всего-то.
don_ballon 03 августа 2018 | 16:54
Гвозди бы делать из этих людей. Глупо взрывать двери. Взорвать нужно было туалет, вот тогда сорвали бы работу. Женщины же.
vilingrad 03 августа 2018 | 17:01
Подпольный обком пенсионного отделения действует, несмотря на теракт:)
pikol 03 августа 2018 | 17:02
Мир хижинам ,война дворцам. Здания пенсионных фондов вполне тянут на небольшой дворец.
vikwlad 03 августа 2018 | 17:30
pikol:
Но они явно не дотягивают до дворца Путина в Геленджике.
oneoretwo 03 августа 2018 | 17:04
...Несмотря на случившееся, отделение продолжает работу...
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...провоцируют, стал быть...
xutinpuy 03 августа 2018 | 17:06
работа отчаявшихся жидетантов.
Надо было карбида пару кусков в унитаз спустить - там всю канализацию разворотило бы.
galina6837 03 августа 2018 | 17:09
до 16 октября 2007 г. в Едином государственном реестре юридических лиц содержалась информация о двух Пенсионных фондах Российской Федерации (России):
- Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, ОГРН 1027700220624 (дата присвоения 17.09.2002). ИНН/КПП: 7706016118/770601001. Адрес: 119991,г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4.
- Государственное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации» (России). ОГРН 1027103271172 (дата присвоения 01.11.2002). ИНН/КПП: 7122005785/712201001. Адрес: 301530, Тульская обл, Белевский р-н, город Белев, ул. Пушкина, д. 35.
Дверь в отделение какого из них взорвали?