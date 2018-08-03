В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда

Инцидент произошел минувшей ночью, сообщает региональная версия «Московского комсомольца» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Несмотря на случившееся, отделение продолжает работу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональный телеканал «НИКА ТВ» опубликовал видео с места происшествия, а также сообщил, что, по данным источников, взрывное устройство было начинено патронами от АК-47 и другими мелкокалиберными боеприпасами. Однако, позже с сайта телекомпании эту новость удалили. Официально правоохранительные органы пока происшествие не прокомментировали.