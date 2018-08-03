В Тверской области сегодня открывается рок-фестиваль «Нашествие»

Как сообщают организаторы, там выступят 150 музыкальных групп. На фестивале уже открылась экспозиция вооруженных сил России. Гости и участники «Нашествия» могут увидеть новинки вооружения и военной техники, также каждый посетитель сможет попробовать сдать нормативы по физподготовке и пройти специальное тестирование. Напомним, что в этом году от участия в фестивале отказался целый ряд популярных исполнителей.

Никакой военной пропаганды на «Нашествии» нет и не было, — говорила ранее «Эху» представитель оргкомитета фестиваля Анастасия Рогожникова. Она добавила, что уважает позицию музыкантов, которые отказались от участия в фестивале. Напомню, это, в частности, коллективы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», певица Монеточка.