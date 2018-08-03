В Тверской области сегодня открывается рок-фестиваль «Нашествие»
Как сообщают организаторы, там выступят 150 музыкальных групп. На фестивале уже открылась экспозиция вооруженных сил России. Гости и участники «Нашествия» могут увидеть новинки вооружения и военной техники, также каждый посетитель сможет попробовать сдать нормативы по физподготовке и пройти специальное тестирование. Напомним, что в этом году от участия в фестивале отказался целый ряд популярных исполнителей.
Никакой военной пропаганды на «Нашествии» нет и не было, — говорила ранее «Эху» представитель оргкомитета фестиваля Анастасия Рогожникова. Она добавила, что уважает позицию музыкантов, которые отказались от участия в фестивале. Напомню, это, в частности, коллективы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», певица Монеточка.
Комментарии6
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kottigr1 03 августа 2018 | 16:11
"Нашествие" - это где недалеко от сцены вербуют в путинские наемники, на убой в Сирию, Африку, на Украину.. ?
Шоу для потенциального "пушечного мясца" ?
vezdehod 03 августа 2018 | 16:29
Нашествие САРАНЧИ.
zemljanka 03 августа 2018 | 16:35
Организаторы - из саранчи-мутантов - молодые - умнее, надеюсь, и за мир на Земле.
bozk 03 августа 2018 | 16:13
Новинки металлолома под звуки металла со сцены
y3emen1 03 августа 2018 | 16:22
мы за мир во всём мире, и скоро он будет наш
midnightblues 03 августа 2018 | 17:30
y3emen1: Конечно-кладбище имени вагнера всегда для вас