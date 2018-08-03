В Калуге выясняют обстоятельства взрыва двери отделения Пенсионного фонда

Произошло это минувшей ночью. Региональный телеканал «НИКА ТВ», ссылаясь на свои источники, утверждает, что бомба была начинена патронами от автомата Калашникова, пострадавших нет. Повреждения получил лишь вход в здание. Впрочем, официально правоохранительные органы об инциденте не сообщают. Источники в силовых структурах утверждают, что дело возбудили по статье «хулиганство». Отметим, что сейчас по всей стране проходят протесты против планов повысить пенсионный возраст, обсуждается также возможность проведения референдума по этому вопросу.