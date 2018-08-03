В Калуге выясняют обстоятельства взрыва двери отделения Пенсионного фонда
Произошло это минувшей ночью. Региональный телеканал «НИКА ТВ», ссылаясь на свои источники, утверждает, что бомба была начинена патронами от автомата Калашникова, пострадавших нет. Повреждения получил лишь вход в здание. Впрочем, официально правоохранительные органы об инциденте не сообщают. Источники в силовых структурах утверждают, что дело возбудили по статье «хулиганство». Отметим, что сейчас по всей стране проходят протесты против планов повысить пенсионный возраст, обсуждается также возможность проведения референдума по этому вопросу.
Комментарии4
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kindman_a 03 августа 2018 | 16:14
Скоро работников Пенсионного фонда РФ будут охранять ФСО.
Вы же сами запустили обраточку, господа дармоеды-чиновнички, да?
poluputing 03 августа 2018 | 16:21
kindman_a: Калужане вышли на тропу войны с ПФ? Напрасно, не тот объект атакуют
novyrusich 03 августа 2018 | 16:26
poluputing: Странно, Сенцов счидит, а две5ри взрывают.
Надо искать украинских- диверсантов.
Настоящий россиянин на такое не способен.
Он начальство любит очень и все одобряет.
Многие выразили желание вообще отказаться от пенсии. Чтобы не напрягать родное государство.
luger_max_otto 03 августа 2018 | 16:27
Лиха беда начало. Еще сориентируются.