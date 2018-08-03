Информация о транспортировке на родину тел убитых в ЦАР журналистов передана их родственникам
Все данные относительно транспортировки на родину тел убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов переданы их родственникам, МИД РФ по этическим соображениям не будет анонсировать дату прибытия соответствующего рейса. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Ранее Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.
Комментарии4
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harry_r 03 августа 2018 | 16:13
Народная примета:
Если хочешь узнать правду, - послушай Захарову и подумай наоборот.
parasuk_ 03 августа 2018 | 16:19
Судя по тому, как сучит лапками ходорковский, он тут очень даже при делах.
popyas 03 августа 2018 | 16:29
По этическим сображениям выставлять это пугало Машу Захарову?
minerr 03 августа 2018 | 16:33
popyas: Поклонник Псаки?