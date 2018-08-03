Информация о транспортировке на родину тел убитых в ЦАР журналистов передана их родственникам

Все данные относительно транспортировки на родину тел убитых в Центральноафриканской Республике российских журналистов переданы их родственникам, МИД РФ по этическим соображениям не будет анонсировать дату прибытия соответствующего рейса. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Ранее Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.