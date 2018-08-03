Более 200 цыганских семей покинули свои дома под Белгородом из-за угрозы погромов

Несколько домов в поселке Уразово были разорены после убийства 9-летней девочки.

Поселок Уразово в Белгородской области покинуло уже около 250 семей цыган. Они боятся продолжения поджогов и насилия и хотят добиться защиты властей – об этом «Эху» сказал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ранее неизвестные побили окна в некоторых домах, а кроме того подожгли три пустующих здания. Местное интернет-издание Go31.ru сообщило, что в поселок прибыли подразделения белгородской полиции и ОМОН.

Ситуация в поселке накалилась после изнасилования и убийства 9-летней девочки. В преступлении признался мужчина без определенного места жительства, который приехал в регион несколько месяцев назад. Сейчас он находится под стражей.

Ранее появлялись данные о том, что предполагаемый преступник, возможно, имеет цыганскую национальность.