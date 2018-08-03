Более 200 цыганских семей покинули свои дома под Белгородом из-за угрозы погромов
Несколько домов в поселке Уразово были разорены после убийства 9-летней девочки.
Поселок Уразово в Белгородской области покинуло уже около 250 семей цыган. Они боятся продолжения поджогов и насилия и хотят добиться защиты властей – об этом «Эху» сказал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ранее неизвестные побили окна в некоторых домах, а кроме того подожгли три пустующих здания. Местное интернет-издание Go31.ru сообщило, что в поселок прибыли подразделения белгородской полиции и ОМОН.
Ситуация в поселке накалилась после изнасилования и убийства 9-летней девочки. В преступлении признался мужчина без определенного места жительства, который приехал в регион несколько месяцев назад. Сейчас он находится под стражей.
Ранее появлялись данные о том, что предполагаемый преступник, возможно, имеет цыганскую национальность.
Комментарии34
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kindman_a 03 августа 2018 | 16:10
Никогда не приветствовал насилие, но в данной ситуации - я целиком на стороне жителей Белгорода.
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:14
Какая главная проблема в "цыганском вопросе". Дело в том, что ВСЕ местные Власти скуплены на корню цыганами. И в деле с цыганами. Цыганское сообщество - очченнь богатое. Пр-во и торговля наркотой приносят прибыль в 1 000%...
Тем временем. Венгрия, с приходом ко Власти евроскептикофф и патриотоффф, начала процесс высылки из страны ВСЕХ цыган, не имеющих гражданства Венгрии. И как сказал Лидер Венгрии Орбан: "К сожалению, мы не можем ПОКА высылать цыган, имеющих венгерское гражданство".
99.9% цыган в России занимаются вредительством - расспространением наркотиков, грабежами, кражами.
Надо брать пример с Израиля, который ставит на место палестинцев и не даёт никакой слабины.
И к слову, то, что тов. Сталин выселял народы во время ВОВ - правильно. В том историческом контексте. Ибо те народы 99.9% становились на сторону Гитлера.
Сейчас - другие времена и чеченцы - наши братья)))
А вот цыгане приносили и будут приносить ВРЕД - ВСЕГДа. Не надо играть в лицемерную политкорректность!
dpichugin 03 августа 2018 | 16:22
jjuddgge_ddrredd: что-то с вашими родителями не то если чеченцы -- ваши братья
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:28
dpichugin: dpichugin: Это что-то с вашими родителями не то, потому что они произвели явного имбецциллоида - вас.
Я же смайлики поставил, когда написал - чеченцы-братья. Все всё поняли, кроме вас - имбецциллоида.
Кстати, чеченцы уважение к себе вызывают по многим обстоятельствам - уважение к старшим и .д.
Зато сейчас олигофрены местные вам лайков наставят - и будет вам счастье)))
popyas 03 августа 2018 | 16:36
jjuddgge_ddrredd: Слышиш удак, а цегане плохо относятся к старшим и тд?
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:41
popyas: "Цегане" ?)))
Да-а. не повезло тебе с родителями - такого малограмотного дебила произвели.
К тебе претензий нет, и на тебя обижаться - грех.
У тебя просто наследственность такая, гены)))
popyas 03 августа 2018 | 16:56
jjuddgge_ddrredd: Гены, это сосет твоей мамы?
kottigr1 03 августа 2018 | 16:25
jjuddgge_ddrredd:
Путин как и Гитлер напал на Украину, оккупировал Крым, построил туда мост, уничтожает несогласных..
Тут без погромов в РФ и в принципе не могло бы обойтись..
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:33
kottigr1: Слушай, ты, майданутый бандеровский тролльчина, ты своими глупостями уже давно всем зевоту навеваешь.
Заводи новую пластинку. старая уже вся заезжена)))
kottigr1 03 августа 2018 | 16:36
jjuddgge_ddrredd: Вы на каких гастролях от Цирка отстали ?
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:46
kottigr1: Майданутый бандеровский тролльчага, скушно, скушно, никакого креатива.
Лучше поори старое-доброе:
"Маскаляку на гиляку!
Маскалей на ножи!"
Это хоть что-то)))
popyas 03 августа 2018 | 17:04
jjuddgge_ddrreddэй удак , сидиш пукаеш в старенький стульчик?:
ormanov 03 августа 2018 | 16:43
jjuddgge_ddrredd - мечта психиатра.
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:54
ormanov: Вам психиатр уже не поможет, всё слишком запущено.
А вот ветеринар вам помочь вполне может. Посетите его, и он вам подштопает ваше многострадальное и натруженное очко.
Успехов вам, дефективный)))...
rampa 03 августа 2018 | 17:08
ormanov: +100500
novyrusich 03 августа 2018 | 16:38
jjuddgge_ddrredd: Плохо стало с евреями в России. Нету их почти.
Вот и цыгане в ход пошли.
А то как было хорошо: на вопрос: кто виноват?
Всегда был ответ : евреи виноваты!
На вопрос: что делать? Тоже был ответ: бей жидов, спасай Россию!
Что делать, нет в поселке и окрестностях ни одного еврея.
Начали бить цыган.
----------------
Насчет Израилфя ты не прав на 100%.
ИЗРАИЛЬСКИЕ АРАБЫ УЖЕ СЕЛИ ЕВРЕЯМ НА ШЕЮ И ЕДУТ НА НИХ СВЕСИВ НОЖКИ.
popyas 03 августа 2018 | 17:07
novyrusich: Вот ещё один удак! Привет чмо!
zztop1960 03 августа 2018 | 16:13
Представте себе - Бомж , предположительно русской национальности , убил девочку в Харьковской области , в результате были сожжены и разграблены дома русских , более 250 русских семей бежали. Представляете какой шум подняли бы в России
kindman_a 03 августа 2018 | 16:18
zztop1960:
Предложи пофантазировать на эту тему, взяв для основы другие страны: ЦАР, Сирию и проч.
Начнем с друзей.
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 16:20
zztop1960: Котик, расскажи как в Америке негров линчуют.
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:23
zztop1960: Насколько Я понял, вы - наци из Прибалтики.
В Прибалтики сейчас - фашизм. Мягкий такой фашизм, без газовых камер.
Русский город Нарва - под фашистской оккупацией.
Но это - до поры, до времени.
Вот бандеровцы ведь тоже считали, что сворованные у России Крым и Донбасс - навечно будут под гнётом хохлоффф. А вот как оно вышло. И это - только начало.
Процесс - пошёл. Всё, что восточнее Днепра, рано или поздно вернётся домой, в Россию. Харьков никакого отношения к Украине не имеет. Сворован у России коммуняками.
И да, Прибалтика. А почему вы решили, прибалтийский наци, что больше никогда не будет русских танкоффф в Прибалтике?
Мир изменчив. И в Риге латыши могут стать негражданами когда-нибудь, а русские наоборот - гражданами Латвийской Губернии) Всё возможно...хе-хе.
kottigr1 03 августа 2018 | 16:31
jjuddgge_ddrredd: 27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
У такого грозного завоевателя как Вы от "Величия России" зимой попа к дырке не примерзает ?
navsegda 03 августа 2018 | 16:31
jjuddgge_ddrredd: Губу закатай ) Вернётся у него что-то там . Империи всегда только разваливались и заново не собирались . Распалась Римская империя , Великобритания , пришло время умереть Российской .Распад СССР не закончен , он продолжается . Главное что у вас нет ни материальных , ни человеческих ресурсов держать под контролем такую огромную территорию , пупок надорвёте
navsegda 03 августа 2018 | 16:33
jjuddgge_ddrredd: большинство маньяков и педофилов в РФ это сами русские , будешь спорить ?
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 16:43
navsegda: Обтекай, недоумок пустоголовый, жалко на тебя буквы тратить)))
scorpion1964 03 августа 2018 | 16:47
jjuddgge_ddrredd: диагноз - зомбирован!
Или идиот.
Ты, идиот, построй Россию такой, чтобы и уровень жизни, зарплаты, пенсии, образование, медицина и другие отрасли были лучше, чем где либо в мире.
Вот тогда - да, много найдётся охотников вернуться и присоединиться вновь.
А вы хотите в нищету и бардак кого то пригрести? А накуя, спрашивается?
Да и не удержишь никого...
hunterhead 03 августа 2018 | 16:49
jjuddgge_ddrredd: "В Прибалтики сейчас - фашизм. Мягкий такой фашизм, без газовых камер."
За то в путенской России уже нормальный такой фашизм, со всеми прибамбасами. Газовых камер еще не построили, но это - до поры, до времени.
vlabumur 03 августа 2018 | 16:50
zztop1960: Представте себе - Бомж , предположительно русской национальности
++++++++++++++++++
А ТАК.
Бомж , предположительно украинкой национальности , убил девочку в Курской области , в результате были сожжены и разграблены дома украинцев , более 250 украинских семей бежали. Представляете какой шум подняли бы на Украине
.А в Европе а в мире. А США ВЕЛИ БЫ новые санкции.
tks 03 августа 2018 | 16:16
Цыгане - рассадник преступности, наркоты, воровства и мошенничества.
navsegda 03 августа 2018 | 16:27
tks: Чё уж там , пиши сразу расово неполноценные или untermensch , а полноценными являются только русские , и то если докажут свою расовую чистоту в трёх поколениях .Одна бида , кто такие русские ?
tks 03 августа 2018 | 17:16
navsegda: Помимо этих врождённых свойств и качеств, у цыган есть и один большой плюс: потрясающий иммунитет, и в связи с этим феноменальная живучесть.
exoxoexoxo 03 августа 2018 | 16:37
"tks: Цыгане - рассадник преступности, наркоты, воровства и мошенничества." ==== Значит им надо спасаться в Израиле, они очень похожи на колбасных репатриантов и на Вас, tks . Шалом.
tks 03 августа 2018 | 17:13
exoxoexoxo: Дядя, ты полудурок, дурак или придурок?
bor_borg 03 августа 2018 | 16:18
эт ничаво, сказали ванючие мужики с бабами, принимая 200-тые из сирии и гандосии. главное. шоб девачька живою была. мы за нее горою. а пенсия? дык можно и не платить, мы у цыхан дурь на лахмотья наши выменяем