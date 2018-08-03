В России грядет громкий бракоразводный процесс

Елена Степаненко просит Хамовнический суд столицы расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник в ближайшем окружении артистов. Общий объем имущества оценивается более чем в полтора миллиарда рублей. Петросяну и Степаненко предстоит разделить, в частности, 8 квартир, антиквариат и другие ценности. Рассмотрение иска Степаненко к Петросяну назначено на 6 августа.