В России грядет громкий бракоразводный процесс
Елена Степаненко просит Хамовнический суд столицы расторгнуть брак с Евгением Петросяном и взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник в ближайшем окружении артистов. Общий объем имущества оценивается более чем в полтора миллиарда рублей. Петросяну и Степаненко предстоит разделить, в частности, 8 квартир, антиквариат и другие ценности. Рассмотрение иска Степаненко к Петросяну назначено на 6 августа.
Комментарии18
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vasyakirin 03 августа 2018 | 15:36
пашутили.....
sparky 03 августа 2018 | 15:55
vasyakirin: Теперь будут шутить о шутниках, сумеют ли они разделить свое имущество до своей смерти.
zemljanka 03 августа 2018 | 15:59
Идет грядет зеленый шум,.(с)
danko_voila 03 августа 2018 | 16:01
zemljanka: пицца.
sandro_007 03 августа 2018 | 16:07
На полтора миллиарда напетросянили.
vezdehod 03 августа 2018 | 16:10
Мутота всё это ...Владимир Владимирович развёлся и все об этом быстро забыли.- так будет и с этим "Кривым зеркалом".
ua_bank 03 августа 2018 | 15:39
Вроде не молодые уже люди, а туда же. Богатство делить. Позорники...
midnightblues 03 августа 2018 | 15:40
А они не хотят у малахова еще подраться?/ Было бы отличное шоу для плебса
neyexo 03 августа 2018 | 15:44
Это инстпирировано Кремлем, чтобы отвлечь ...
почему нет?
jetsam 03 августа 2018 | 15:45
пиар.
про них уже забыли.
yurhip 03 августа 2018 | 15:52
Надо же как-то напомнить о себе, любимом.
ed10075 03 августа 2018 | 15:52
Похоже, в этой семье пошляков-юмористов ни дня без смеха.
om7 03 августа 2018 | 15:54
Кто это? :)
igor_d68 03 августа 2018 | 15:56
Наконец-то рассмешили!
dmitry35 03 августа 2018 | 16:06
Полный аншлаг. Все билеты на это представление проданы и зрители заполняют зал.
listen_up 03 августа 2018 | 16:08
Горячая, очень горячая тема. Что-то не слышно никого из почетного стада ольгинских троллей. Пасутся, наверное, на другом поле. И то сказать, здесь нет ни пиндосов, ни евреев, ни либералов, ни даже ААВ-старшего. О чем писать?
pedro_juares 03 августа 2018 | 16:09
ниче себе, напетросянили
testmeter 03 августа 2018 | 16:12
Как же ей надоел юмор этого придурка