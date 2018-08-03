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15:32, 03 августа 2018

Росмолодежь объявила, что за последние 10 лет в России выросли патриотические настроения

При этом среди молодых людей треть уверенно называют себя патриотами. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в докладе, который ведомство подготовило по запросу правительства. Пятилетняя программа патриотического воспитания граждан действует в России уже два года. Ранее общие затраты на нее оценивались более чем в полтора миллиарда рублей.

Комментарии

25

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anarhosindikalist 03 августа 2018 | 15:40

Хорошая новость! Значит, скоро Плешивому и его шайке кирдык придет, как главным врагам России.

chapter_2 03 августа 2018 | 15:43

anarhosindikalist: Любовь к государству выражается законопослушанием. Под видом патриотизма вам могут подсунуть православие, начальстволюбие и ксенофобию.

zemljanka 03 августа 2018 | 15:55

Нормальные люди любят свою родных, друзей, соседей, места, где родились, росли.
Вертикаль власти - симбиоз падальщиков мутантов - труха, лживая и гнилая. Рассыпется как только упадет цена на нефть(с).

vezdehod 03 августа 2018 | 16:07

Роспердёшь успешно осваивает кремлёвское бабло.

merelymy 03 августа 2018 | 16:00

Патриоту патриот говорит наоборот:
Наша главная задача молотьба и хлебосдача!
Хочешь быть передовым сей квадратно-гнездовым.

luger_max_otto 03 августа 2018 | 16:03

Тут только Лукина и процитировать:
– В Лыцке вон, я слышал, даже должность такая есть: освобожденный патриот…
– В каком смысле освобожденный? Условно?
– Да нет же! Ничем больше не занимается, представляешь? Только патриотизмом. У всех на виду, не стыдясь, не стесняясь… Зарплату за это получает!

Так и эти... росмолодежь. В данном случАе реализуют принцип "сам себя не похвалишь- весь день ходишь как оплеванный".

babai007 03 августа 2018 | 16:08

chapter_2: Толи дело в\на окраине бандера,униты,порохоботы,нацики,большая любовь к циганам

nowyrusic 03 августа 2018 | 15:45

anarhosindikalist: не обольщайтесь.
Идет большой распил и опилками глаза начальству засыпают.
Интересно как эта треть патриотов соотносится с третью, которая хочет уехать из России. И что оставшаяся треть думает?

По результатам опроса, каждый третий молодой человек в России хочет уехать из страны. Россияне мечтают о жизни в Германии, США и Испании.

Такие данные обнародовали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).


vgames1 03 августа 2018 | 15:56

anarhosindikalist: Вспоминаются слова замечательного русского писателя Виктора Астафьева: "Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная - спекуляция патриотизмом, бойчее всего рапродается любовь к родине - во все времена товар этот нарасхват." Росмолодежь (название само за себя говорит) отчиталась о успешных продажах и освоении бюджета))

seryj_wolk 03 августа 2018 | 15:40

Получается, что две трети молодежи рфии являются непатриотами. Поскольку эти две трети устойчиво непатриотичны, то требутся для полного патриотизма, как минимум впятеро больше денег, чем уже потрачено. Зомбоящику еще есть над чем трудиться.

rampa 03 августа 2018 | 15:40

чё-то мало на полтора-то миллиарда "освоенных" средств написали. Так в другой раз не дадут денег )))))

borhudarov 03 августа 2018 | 15:41

Правильно, деньги кончаются у ребят.

gvs 03 августа 2018 | 15:42

40% молодых патриотов мечтают свалить за границу )))

dimavosko 03 августа 2018 | 15:47

Прикольно.
Полтора ярда потрачено на то, чтобы треть опрошенных молодых людей назвали себя патриотами. Умеют же некоторые граждане осваивать бюджет.

Есть, правда, одна закавыка.
Кто-то поддерживает Путина и считает себя патриотом.
Кто-то считает, что Путина нужно отдать под суд, и тоже считает себя патриотом.
Оба - патриоты.

Ну и тогда о чем этот доклад?
Ни о чем.

andreyoo 03 августа 2018 | 15:56

dimavosko: Хм! А вы все в путиных меряете?

justitia 03 августа 2018 | 15:57

dimavosko: Кто-то считает, что Путина нужно отдать под суд, и тоже считает себя патриотом.

////////////////
Вот это как раз я , хотя уже и не такая молодая, но до пенсии еще оооочень далеко :))

zztop1960 03 августа 2018 | 15:51

Интересно , а кто больший патриот и настоящий патриот , белогвардеец или красноармеец ?

kottigr1 03 августа 2018 | 16:01

zztop1960: Настоящий патриот - это погост.. Он всех принимает..

grigorcar 03 августа 2018 | 15:55

чужая свадьба, но все равно забавно.
и программа есть, и миллиарды потрачены, и целый росмол благоденствует...
и патриотов - меньше половины! даже по докладу "своих" "своим"!
довоспитывали...
перспективка...

andreyoo 03 августа 2018 | 16:07

grigorcar: и патриотов - меньше половины!
---
Та ниии... Это просто вы не весь алфавит знаете. Написано треть это тех кто уверенно. Были еще ответы типа "скорее да", "скорее нет", "нет"...
Просто Эхо традиционно часть информации замолчало. А либералы сами не привыкли думать и искать.
Там еще "скорее да" было более 40%

kp6ic 03 августа 2018 | 15:57

патриот, это который за путина и его клику, или который, наоборот, против? идиоты.

ivar1964 03 августа 2018 | 15:58

А лучше бы выросли зарплаты, пенсии и средняя продолжительность жизни.

demosua 03 августа 2018 | 16:00

Вопрос в том, что люди понимают под "патриотизмом". Боюсь, для большинство это то, что навязано госпропагандой - любовь к себе, т.е. государству.
Патриотизм - естественное, почти инстинктивное чувство, и измерять его в процентах или каких-то других единицах, смешно...

uralruss 03 августа 2018 | 16:00

Патриотизм вообще то разный бывает. Есть горлопаны - ура патриоты, А есть настоящие патриоты желающие своей стране процветания.

zhrv 03 августа 2018 | 16:13

- "Ранее общие затраты на нее оценивались более чем в полтора миллиарда рублей."

Если удвоить, или утроить финансирование, то рост будет еще больше - 117, а может даже и 233%

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