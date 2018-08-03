Росмолодежь объявила, что за последние 10 лет в России выросли патриотические настроения

При этом среди молодых людей треть уверенно называют себя патриотами. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в докладе, который ведомство подготовило по запросу правительства. Пятилетняя программа патриотического воспитания граждан действует в России уже два года. Ранее общие затраты на нее оценивались более чем в полтора миллиарда рублей.