Сегодня в ЦАР должны быть подведены итоги расследования убийства трех российских журналистов

Сегодня в Центральноафриканской республике должны быть подведены итоги расследования убийства трех российских журналистов. Как сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, к следственным действиям подключились эксперты миссии ООН. Россияне, убитые в ЦАР, не уделили должного внимания вопросам безопасности, — отметила Захарова.

По словам Захаровой, целью нападения на российских журналистов было ограбление. Ранее сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко занимались в Центральноафриканской республике, в частности, расследованием деятельности ЧВК Вагнера.