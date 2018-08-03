В поджогах домов цыган в поселке Уразово Белгородской области подозревают 3 человек
Об этом сообщил изданию БелПресс глава местной администрации Алексей Рожин. Он назвал безосновательными сообщения о том, что сгорела половина поселка. По его словам, пострадали 3 дома. Речь идет скорее о попытках поджога. Обстановка накалилась после того, как в Уразове была убита 9-летняя девочка. Подозреваемый – 30-летний цыган. Власти утверждают, что они полностью контролируют ситуацию. Между тем, многие местные жители решили покинуть поселок, опасаясь за безопасность.
Комментарии12
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jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 15:39
Власти контролируют ситуацию?))
Все местные власти куплены цыганами на корню и в деле...хе-хе.
Венгрия вообще начала процесс высылки из страны ВСЕХ цыган, не имеющих гражданства Венгрии. И как сказал Орбан: "К сожалению, мы не можем ПОКА высылать цыган, имеющих венгерское гражданство".
99.9% цыган в России занимаются вредительством - расспространением наркотиков, грабежами, кражами.
Надо брать пример с Израиля, который ставит на место палестинцев и не даёт никакой слабины.
Да, то, что тов. Сталин выселял народы во время ВОВ - правильно. В том историческом контексте. Ибо те народы 99.9% становились на сторону Гитлера.
Сейчас - другие времена и чеченцы - наши братья)))
А вот цыгане приносили и будут приносить ВРЕд - ВСЕГДа. Не надо играть в лицемерную политкорректность!
j_partizan 03 августа 2018 | 15:44
Если бы власти контролировали ситуацию, то убийства и поджогов не произошло и местным жителям не пришлось бы бежать из посёлка.
Получать откаты с цыган - не означает контролировать ситуацию.
zztop1960 03 августа 2018 | 15:46
А если в Риге или Кишинёве русский изнасилует девочку , надо сжечь все дома русских ?
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 15:53
zztop1960: Абсолютно с вами согласен, коллега. Русские - раковая опухоль человечества.
j_partizan 03 августа 2018 | 15:54
Ребёнка лишили жизни! А вы тут про какие-то попытки поджога домов цыган пишите. Дома должны были бы быть снесены самими властями, как только стало известно об убийстве цыганом девочки.
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 15:57
j_partizan: Кстати да, в Венгрии так и делают - сносят дома цыган. И даже не за убийства. а просто за криминальную деятельность(наркотики и т.д.)
zztop1960 03 августа 2018 | 15:56
В Израиле и соседних странах проживает община цыган, известная как народ дом.
По вероисповеданию дом мусульмане, говорят на одном из диалектов цыганского языка (так называемый язык домари). В июле 1999 г. в Израиле была создана Цыганская виртуальная сеть (Roma Virtual Network). На данный момент она является крупнейшим цыганским СМИ и действует на нескольких европейских языках.
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 16:00
zztop1960: Да чего там, поросёночек, мы все знаем, что Израиль, это образец толерантного отношения к национальным меньшинствам, и вообще доброжелательного отношения ко всем-всем-всем!
zztop1960 03 августа 2018 | 15:59
Да, то, что тов. Сталин выселял народы во время ВОВ - правильно. В том историческом контексте. ????? Предлагаете брать пример со Сталина Украине, Литве, Латвии , Эстонии , Молдове и выслать русских ?
zemljanka 03 августа 2018 | 16:06
В детсадах нынче поют уже про Путина...
zemljanka 03 августа 2018 | 16:02
Уже назначил Рожин виновных?
zztop1960 03 августа 2018 | 16:07
А если русский изнасилует , снести все дома русских и выгнать их ?