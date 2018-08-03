В поджогах домов цыган в поселке Уразово Белгородской области подозревают 3 человек

Об этом сообщил изданию БелПресс глава местной администрации Алексей Рожин. Он назвал безосновательными сообщения о том, что сгорела половина поселка. По его словам, пострадали 3 дома. Речь идет скорее о попытках поджога. Обстановка накалилась после того, как в Уразове была убита 9-летняя девочка. Подозреваемый – 30-летний цыган. Власти утверждают, что они полностью контролируют ситуацию. Между тем, многие местные жители решили покинуть поселок, опасаясь за безопасность.