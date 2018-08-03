Американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о введении новых санкций в отношении России

Один из его авторов – Линдси Грэм – отметила, что очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.

Предполагается, что новые санкции затронут российских политиков и крупных бизнесменов, а также приведут к ограничению американских инвестиций в Россию.