Американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о введении новых санкций в отношении России
Один из его авторов – Линдси Грэм – отметила, что очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.
Предполагается, что новые санкции затронут российских политиков и крупных бизнесменов, а также приведут к ограничению американских инвестиций в Россию.
Комментарии10
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antimalin 03 августа 2018 | 15:10
Старческий конгресс США.
Средний возраст 75-80 лет.
Умрут скоро.
sergirusso 03 августа 2018 | 15:13
antimalin: Не знаю, не знаю - есть и младенческая смертность. Кто умрет после кого - в курсе только Господь Бог, но он точно не скажет, а покажет...
sergirusso 03 августа 2018 | 15:18
antimalin: Да, кстати. Гитлер был моложе Сталина и Черчилля...
gad123 03 августа 2018 | 15:30
antimalin: А вдруг переживут?!
sergirusso 03 августа 2018 | 15:15
Больше санкций, хороших и разных!
vlabumur 03 августа 2018 | 15:23
" А, етить твою мать, никогда такого не было, и вот опять."
malu 03 августа 2018 | 15:35
"Линдси Грэм – отметила", Линдси Грэм -- мужчина
ppvngavr 03 августа 2018 | 15:51
Кремль и безусловно поддерживающее его "агрессивно-послушное большинство" следует принципу: волк слушает и продолжает кушать. Америке он ничего не сделает, а за эти "омерзительные" санкции накажет российское население. Интересно, сильно ли и как?
arkady1956 03 августа 2018 | 16:00
Хурды-мурды,вокруг скирды.....взяли бы и наложили сразу всё что можно,чего в час по чайной ложке..Или молчали бы уже,от этой новости пахнет тухлятиной...
bosen48 03 августа 2018 | 16:08
Опять обломитесь, зря стараетесь. Вам уже ваше министерство финансов сказало, что подобные меры могуп привести к непредсказуемым последствиям и для США. Не рубили бы сук на котором сидите. Возраст, жара, пожары всё сказывается на умственном состоянии.