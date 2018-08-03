Напряженная обстановка сложилась в ряде сел, где проживают цыгане, в Белгородской области

Несколько домов были подожжены минувшей ночью в Уразово. Это произошло после того, как там была убита 9-летняя девочка. Подозреваемый – 30-летний цыган задержан, он уже дал признательные показания. Всего в поселке проживают более 200 цыган, они покидают свои дома. По крайней мере, такая информация поступила к правозащитнику Льву Пономареву. Он считает, что руководство МВД должно срочно вмешаться в ситуацию.

В интервью «Эху» представитель МВД Белгородской области подтвердил, что в Уразово направлены дополнительные подразделения полиции.