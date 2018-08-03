Напряженная обстановка сложилась в ряде сел, где проживают цыгане, в Белгородской области
Несколько домов были подожжены минувшей ночью в Уразово. Это произошло после того, как там была убита 9-летняя девочка. Подозреваемый – 30-летний цыган задержан, он уже дал признательные показания. Всего в поселке проживают более 200 цыган, они покидают свои дома. По крайней мере, такая информация поступила к правозащитнику Льву Пономареву. Он считает, что руководство МВД должно срочно вмешаться в ситуацию.
В интервью «Эху» представитель МВД Белгородской области подтвердил, что в Уразово направлены дополнительные подразделения полиции.
Комментарии9
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kottigr1 03 августа 2018 | 15:07
Российские евреи должны поставить в РФ цыганам памятник, за то что они есть..
Когда в России правит нищета, всегда начинаются погромы..
А подходящий повод всегда найдется...
paulik69 03 августа 2018 | 15:08
Выселять отребъе к чертовой матери!
radionews 03 августа 2018 | 15:09
Русские нацисты нашли на кого свалить ответственность за их преступление.
boseal 03 августа 2018 | 15:12
radionews: А может это на самом деле мусор решили убрать. Ну прямо как в истории с цыганами и хлопцами из С14).
varangian2011 03 августа 2018 | 15:39
radionews: Такие глупые перлы о русских, может выдавать только укросвидомая каклушка.
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 15:09
Венгрия вообще начала процесс высылки из страны ВСЕХ цыган, не имеющих гражданства Венгрии. И как сказал Орбан: "К сожалению, мы не можем ПОКА высылать цыган, имеющих венгерское гражданство".
99.9% цыган в России занимаются вредительством - расспространением наркотиков, грабежами, кражами.
Надо брать пример с Израиля, который ставит на место палестинцев и не даёт никакой слабины.
Да, то, что тов. Сталин выселял народы во время ВОВ - правильно. В том историческом контексте. Ибо те народы 99.9% становились на сторону Гитлера.
Сейчас - другие времена и чеченцы - наши братья)))
А вот цыгане приносили и будут приносить ВРЕд - ВСЕГДа. Не надо играть в лицемерную политкорректность!.....
hrenvam 03 августа 2018 | 15:15
jjuddgge_ddrredd: Простите, а ваша отягощённая шизофренией наследственность по материнской или отцовской ветви ?
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 15:31
hrenvam: Простите,вы всё перепутали, ибо у вас в голове вместо мозгоффф - экскременты))))
Ибо наследственность такая. Ваши папа и мама отягощены слабоумием, так что вам простительно...хе-хе.
Зато сейчас местные имбецциллы вам лайков наставят - и будет вам счастье)))
piter_ug 03 августа 2018 | 15:32
//была убита 9-летняя девочка//
Как-то ещё ласково с ними обошлись.