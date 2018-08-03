Осужденный за убийство полковника Буданова уроженец Чечни Юсуп Темерханов умер в колонии

Возможной причиной смерти называется остановка сердца.

Темерханов своей вины в смерти Буданова так и не признал – он был помещен под стражу в 2013 году, а в 2015-м приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство из ненависти и незаконное хранение оружия. По словам адвоката Розы Магомедовой, Темерханов скончался в медицинской части исправительной колонии от остановки сердца. На проблемы с сердцем он жаловался давно, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно.

По версии следствия, Темерханов убил Буданова, поскольку его отца убили и сожгли российские военные в ходе чеченской кампании. Буданов же был осужден за изнасилование и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. 10 июня 2011 года на Комсомольском проспекте его застрелили в центре Москвы через два с половиной года после условно-досрочного освобождения из колонии. Буданов признавал вину в инкриминируемом преступлении.

История Эльзы Кунгаевой стала известна благодаря Анне Политковской. Интересы семьи Кунгаевых в процессе представлял адвокат Станислав Маркелов.