Осужденный за убийство полковника Буданова уроженец Чечни Юсуп Темерханов умер в колонии
Возможной причиной смерти называется остановка сердца.
Темерханов своей вины в смерти Буданова так и не признал – он был помещен под стражу в 2013 году, а в 2015-м приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство из ненависти и незаконное хранение оружия. По словам адвоката Розы Магомедовой, Темерханов скончался в медицинской части исправительной колонии от остановки сердца. На проблемы с сердцем он жаловался давно, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно.
По версии следствия, Темерханов убил Буданова, поскольку его отца убили и сожгли российские военные в ходе чеченской кампании. Буданов же был осужден за изнасилование и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. 10 июня 2011 года на Комсомольском проспекте его застрелили в центре Москвы через два с половиной года после условно-досрочного освобождения из колонии. Буданов признавал вину в инкриминируемом преступлении.
История Эльзы Кунгаевой стала известна благодаря Анне Политковской. Интересы семьи Кунгаевых в процессе представлял адвокат Станислав Маркелов.
Комментарии15
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boseal 03 августа 2018 | 15:07
А может совесть замучила?
kottigr1 03 августа 2018 | 15:11
boseal: Тех кто его посадил ?
Бедолага скорее всего вообще к тому убийству которое на него повесили не имел даже малейшего отношения..
boseal 03 августа 2018 | 15:15
kottigr1: Ну конечно, ангел во плоти). А полковника убил сам Путин?
kottigr1 03 августа 2018 | 15:20
boseal: Полковника мог убить кто угодно, но вот сидеть за это почему то пришлось Темерханову..
Хотя Вашу версию тоже не стоит отметать.. Путин тоже мог. Ему убивать не в первой.
boseal 03 августа 2018 | 15:31
kottigr1: Полковника мог убить кто угодно /// Блестящий вывод, на уровне Шерлока Холмса! А почему Темерханов этого не мог сделать не расскажете?
kottigr1 03 августа 2018 | 15:53
boseal: Сначала ответьте.. А почему Вы этого не могли сделать вместо Темерханова ? Вас с таким же успехом можно обвинить в убийстве Буданова..
novyrusich 03 августа 2018 | 16:07
boseal: Буданова убил, конечно, не Путин.
Буданова убил Кадыров.
Не сам лично. Просто приказал.
Темерханова отдали на заклание.
Чтобы совсем уж Путина не втаптывать в грязь.
"Буданов - шизофреник и убийца, признанный враг чеченского народа", - заявил президент Чечни Рамзан Кадыров в интервью Regnum. - Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас. Я думаю, федеральный центр примет правильное решение - его пожизненное место в тюрьме. Да и этого ему мало. Но пожизненный срок хоть немного облегчит наши страдания. Мы не терпим оскорбление. Если решение не будет принято, то последствия будут плохими".
nowyrusic 03 августа 2018 | 15:53
boseal: кого, Буданова?
Да не было у него совести.
yuri12 03 августа 2018 | 15:09
Великая российская медицина! Умер от остановки сердца. Или сердце остановилось оттого, что умер? Что здесь первично? Надо спросить у аптекаря, в России они лечат от всех болезней.
paulik69 03 августа 2018 | 15:11
yuri12: да какая разница? Это существо в любом случае слишком долго топтало землю.
d_moll 03 августа 2018 | 15:17
Тот, кто замочил урода Буданова, просто вынужден быть вершить самосуд в стране, где нет правосудия.
mamiluk 03 августа 2018 | 15:18
Если уж Скрипалей в далекой Британии травят...а здесь по законам путинского режима...посмевшего на скрепного офицера руку поднять(как бы сейчас этот Буданов безнаказанно убивал бы всех на кого укажет "его милость"...)...в расход...
bono747 03 августа 2018 | 16:10
mamiluk: Кровавый режим ещё за всё ответит..и за Хиросиму и Нагасаки тоже. Эти города бомбили по приказу Путина
dimavosko 03 августа 2018 | 15:35
Не буду говорить об этом человека ни доброго, ни худого.
И не только потому, что он умер.
У меня нет достаточно информации, чтобы считать или не считать его виновным за то, за что он сидел.
А в нашей стране сесть может кто угодно и за что угодно.
Но его судьба заслуживает того, чтобы о нем сняли фильм, это точно.
История трагическая. И очень ярко иллюстрирующая события во время и после чеченских войн.
И о преступлениях наших военных. Да, наверняка, были герои. Но были и подонки и садисты.
И о чеченских "сепаратистах" - что многими из них на самом деле двигало, когда они брали в руки оружие.
zemljanka 03 августа 2018 | 15:38
Соболезнования родным.
Нет судебной системы в огромной стране.