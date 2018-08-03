В Калуге неизвестные взорвали входную дверь местного отделения пенсионного фонда
Пострадавших нет.
Взрыв у калужского отделения ПФР прогремел около 4 часов утра. Как пишут местные издания, звук был настолько громким, что разбудил некоторых местных жителей. Судя по видео с места происшествия, которое опубликовал «Московский комсомолец», пластиковая дверь была сильно искорежена, хотя в раме все же устояла. Взрывом выбило стекло, раскололо плитку у порога и снесло стеновые панели на фасаде здания. Само отделение, несмотря на происшествие, продолжает работать. Правда, теперь посетители попадают внутрь через запасной вход.
Пока информации о том, кто совершил подрыв, и о мотивах злоумышленников ничего не сообщается. Инцидент произошел на фоне общероссийских митингов против пенсионной реформы. Каждые выходные в разных городах страны на акции против повышения пенсионного возраста выходят сотни и тысячи людей.
По факту ЧП может быть возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 03 августа 2018 | 15:05
Дедушка в "Правде" заметку прочел
как Путин реформу недавно провел
Дедуля узнал, что добавили пять..
Не сможет на пенсию выйти опять..
У "Пенсионного фонда" теперь нет дверей
К бывшим саперам быть нужно добрей..
y3emen1 03 августа 2018 | 15:12
kottigr1: дедушка тащит россию в говно
дедушка старый, ему всё равно
tv_victim 03 августа 2018 | 15:10
Ну что за народ неблагодарный.... Уж и пограбить его нельзя....
bozk 03 августа 2018 | 15:11
Обама хватит!
addi 03 августа 2018 | 15:24
"... и о мотивах злоумышленников ничего не сообщается". Неужели этим дундукам
неизвестны "мотивы злоумышленников" ? Значит ТАМ сидят безмозглые остолопы
или прикидываются наивными "ваньками"....
piter_ug 03 августа 2018 | 15:25
Чувствую, надо пенсионерщикам назначать за вредность молоко.
Ведь чем дальше, тем вредность работы будет нарастать.
utax 03 августа 2018 | 15:26
Менты на пенсию в 45 выходят с большим коэффициентом возмещения не та дверь.....
drgonish 03 августа 2018 | 15:47
Интересно, малолетние интеллектуалы-подрывники в курсе, откуда будут взяты деньги на ремонт всего, что повредил взрыв. Увидите, теперь у отделения ПФ РФ бужет самый знатный подъезд в Калуге.
sobak_a 03 августа 2018 | 16:08
Жаль,если поймают...