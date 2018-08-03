В Калуге неизвестные взорвали входную дверь местного отделения пенсионного фонда

Пострадавших нет.

Взрыв у калужского отделения ПФР прогремел около 4 часов утра. Как пишут местные издания, звук был настолько громким, что разбудил некоторых местных жителей. Судя по видео с места происшествия, которое опубликовал «Московский комсомолец», пластиковая дверь была сильно искорежена, хотя в раме все же устояла. Взрывом выбило стекло, раскололо плитку у порога и снесло стеновые панели на фасаде здания. Само отделение, несмотря на происшествие, продолжает работать. Правда, теперь посетители попадают внутрь через запасной вход.

Пока информации о том, кто совершил подрыв, и о мотивах злоумышленников ничего не сообщается. Инцидент произошел на фоне общероссийских митингов против пенсионной реформы. Каждые выходные в разных городах страны на акции против повышения пенсионного возраста выходят сотни и тысячи людей.

По факту ЧП может быть возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».