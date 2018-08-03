Адвокат Карлова: Верховный суд истребовал материалы дела обвиняемой в создании сообщества «Новое величие»

Верховный суд РФ истребовал материалы дела Анны Павликовой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества «Новое величие», для его рассмотрения. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Ольга Карлова.

«Судья Верховного суда истребовал арестное дело Павликовой для его рассмотрения, тщательного изучения. Возможно, он передаст наши жалобы для рассмотрения в коллегию Верховного суда для того, чтобы пересмотреть меру пресечения в виде содержания под стражей и изменить ее», — рассказала адвокат.

Анна Павликова, которой на момент задержания было 17 лет, обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Вместе с А.Павликовой фигурантами по делу проходят восемь мужчин и одна девушка – 20-летняя Мария Дубовик.