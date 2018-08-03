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Эксклюзив Эха 14:34, 03 августа 2018

Адвокат Карлова: Верховный суд истребовал материалы дела обвиняемой в создании сообщества «Новое величие»

Верховный суд РФ истребовал материалы дела Анны Павликовой, обвиняемой в создании экстремистского сообщества «Новое величие», для его рассмотрения. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Ольга Карлова.

«Судья Верховного суда истребовал арестное дело Павликовой для его рассмотрения, тщательного изучения. Возможно, он передаст наши жалобы для рассмотрения в коллегию Верховного суда для того, чтобы пересмотреть меру пресечения в виде содержания под стражей и изменить ее», — рассказала адвокат.

Анна Павликова, которой на момент задержания было 17 лет, обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Вместе с А.Павликовой фигурантами по делу проходят восемь мужчин и одна девушка – 20-летняя Мария Дубовик.

Комментарии

3

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rampa 03 августа 2018 | 14:57

взрослые мужики-провокаторы создали сообщество и свалили на 17-летнюю девушку. Как это по-мужски, как это по-российски ((((

compare 03 августа 2018 | 15:03

rampa: согласен...вот здесь,весь "менталитет" и "скрепа",как маслом по холсту,яркими мазками,"написаны"...

feodaly 03 августа 2018 | 15:18

Я обозрел интернет и не нашел ни одного упоминания о петиции в защиту Анны Павликовой. Народ озабочен пенсионным возрастом, несчастными косатками и спасением, простите, криля - рачки такие мелкоскопические. Может, я просто не так искал. Может, кто-нибудь знает о каких-либо воззваниях за спасение несчастной девочки? Дайте ссылку, пожалуйста, если она вам известна.

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