На полигоне Ядрово в Волоколамском районе Московской области лопнул полиэтиленовый купол, которым была накрыта свалка

На мусорном полигоне Ядрово в Волоколамском районе Московской области лопнул полиэтиленовый купол, которым была накрыта свалка. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на местного активиста Андрея Жданова. По его словам, вчера и сегодня в городе вновь чувствовался неприятный запах.