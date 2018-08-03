На полигоне Ядрово в Волоколамском районе Московской области лопнул полиэтиленовый купол, которым была накрыта свалка
На мусорном полигоне Ядрово в Волоколамском районе Московской области лопнул полиэтиленовый купол, которым была накрыта свалка. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на местного активиста Андрея Жданова. По его словам, вчера и сегодня в городе вновь чувствовался неприятный запах.
Комментарии14
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andygo__ru 03 августа 2018 | 14:35
Хм... ну прямо как чирей какой-то... на теле России. ;)
ostapbey 03 августа 2018 | 14:43
andygo__ru: похожий же случай был в августе тоже.
Когда точно так же пузырь СССР лопнул.
И никто не вышел клеить рваную оболочку.
И нечем..И не хочется.
Да и что , им больше надо??
Даже??
andygo__ru 03 августа 2018 | 14:55
ostapbey: "похожий же случай был в августе тоже.
Когда точно так же пузырь СССР лопнул.
И никто не вышел клеить рваную оболочку.
И нечем..И не хочется. " ---
--- именно! Убежден, что и кремлевского хан-чирея - тоже когда-то никто защищать не будет, и - не выйдет: ни патрик номерной, на монгол, ни русланчег, ни бредовый бзюкинд... Вообще - никто.
...будет, как в первых абзацах "Осени патриарха".
bozk 03 августа 2018 | 14:37
Духовность не остановишь каким то там куполом
irdo 03 августа 2018 | 14:41
bozk:
Духовность не остановишь каким то там куполом
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«И дым отечества нам сладок и приятен…»
gvs 03 августа 2018 | 14:42
Купол продырявила несистемная оппозиция ))))
ostapbey 03 августа 2018 | 14:45
gvs: Жириновский лично??
Или и с бородавкой на носу который от КПРФ.?
(фамилию забыл. )
Даже..
student_ru_ru 03 августа 2018 | 14:47
Теперь надо заклеить скотчем.
ostapbey 03 августа 2018 | 14:48
student_ru_ru: скотчем??
А фиг тебе.
Скотч уже импортозамещен лыком с дегтярной пропиткой!!!
Даже..
andygo__ru 03 августа 2018 | 14:58
student_ru_ru: "Теперь надо заклеить скотчем." --- скотчем - не в тренде, имхо: на нем много не заработаешь. Предлагаю построить огромный бетонный саркофаг, чтобы духовность зазря не улетучивалась.
...а поручить его возведение - сыновьям Чайки.
...тем более, чаек на свалках - всегда полным-полно. Это ведь - дом их родной, Чаек-то: "где стол полн явств..."
;)
democ 03 августа 2018 | 14:49
Это газы. Просто газы. Может вместо купола завод построить для сбора метана? Да на этом много не заработаешь. Масштаб не тот - много не украдёшь... То - ли дело мосты. Или высокоскоростные дороги на юге страны.
ostapbey 03 августа 2018 | 15:00
democ: много не украдешь??
Эт как сказать..
Если на теплицу с парничком много не нужно.
Хоть каждому по отрезку.. Так все равно сколько еще там осталось.
А на соседнюю деревню хватит. Да и за речкой которая тоже.
Даже.
pergamsky Георгий Пичугин 03 августа 2018 | 15:07
Воробьева и Медведева в отставку!
zhrv 03 августа 2018 | 15:20
Он не лопнул, это работа тех самых, питерских бакланов, мне кажется.