В профильном Думском комитете поддержали ужесточение правил экзамена на получение водительских прав, которое предлагает МВД. Депутаты отмечают, что на самом деле нововведения направлены на облегчение жизни автомобилистам. Сдавать экзамены можно будет в любом регионе, независимо от прописки. Ранее стало известно, что МВД предлагает объединить два экзамена «город» и «площадку» в один. Кроме того, обязательная аудио и видео регистрация будет вестись и во время теоретических экзаменов.