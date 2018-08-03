В профильном Думском комитете поддержали ужесточение правил экзамена на получение водительских прав
В профильном Думском комитете поддержали ужесточение правил экзамена на получение водительских прав, которое предлагает МВД. Депутаты отмечают, что на самом деле нововведения направлены на облегчение жизни автомобилистам. Сдавать экзамены можно будет в любом регионе, независимо от прописки. Ранее стало известно, что МВД предлагает объединить два экзамена «город» и «площадку» в один. Кроме того, обязательная аудио и видео регистрация будет вестись и во время теоретических экзаменов.
Комментарии3
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ostapbey 03 августа 2018 | 14:51
Многоходововчка..
Проще сразу тарифы повысить..
Даже..
vsevolodsamara 03 августа 2018 | 15:02
Гаишники хорошо занесли.
compare 03 августа 2018 | 15:00
неужели,будут требовать умения езды с завязанными глазами и связанными руками?