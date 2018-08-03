Секретная служба США называет недостоверной информацию Гардиан о доступе российской сотрудницы к секретным сведениям
Секретная служба США называет недостоверной информацию газеты Гардиан о доступе российской сотрудницы посольства в Москве к секретным сведениям. В заявлении говорится, что обязанности таких работников ограничиваются переводами, установлением контактов и административной поддержкой.
Напомним, газета Гардиан пишет, что предполагаемая российская разведчица более десяти лет работала в посольстве в Москве, и у нее мог быть доступ к секретным сведениям, при этом у женщины были регулярные встречи с работниками ФСБ.
Комментарии5
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dataan 03 августа 2018 | 14:44
Да успокойтесь вы уже пиндосы. Все ваши секретки мы давно уже хакнули. Лохи вы чилийские. Расслабьтесь.:)
antimalin 03 августа 2018 | 14:47
Старческий конгресс США.
Нью-политбюро.
Средний возраст в сенате и в палате представителей = 70 лет.
Выжившие из ума старцы определяют политику США.
Там есть и за 80 лет. Многие.
Больные раком говного мозга.
Типа почти мертвеца Маккейна.
dataan 03 августа 2018 | 14:52
antimalin: И этим надо пользоваться :)
compare 03 августа 2018 | 14:58
судя по ряду "комментарий проигнорирован",скорее всего,информация имеет право на существование...очень дружно "высыпали" прыщи портянок под новостью...
sg93 03 августа 2018 | 15:00
Да сами же в своих фильмах показывают как взломать сервер
- Не получается
- Пробуй еще раз
-...
-Есть!
Вот так с триллионной попыткки каждый сервер соглашается что пароль "putin"