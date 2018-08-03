Секретная служба США называет недостоверной информацию Гардиан о доступе российской сотрудницы к секретным сведениям

Секретная служба США называет недостоверной информацию газеты Гардиан о доступе российской сотрудницы посольства в Москве к секретным сведениям. В заявлении говорится, что обязанности таких работников ограничиваются переводами, установлением контактов и административной поддержкой.

Напомним, газета Гардиан пишет, что предполагаемая российская разведчица более десяти лет работала в посольстве в Москве, и у нее мог быть доступ к секретным сведениям, при этом у женщины были регулярные встречи с работниками ФСБ.