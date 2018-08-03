МИД РФ: Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление

Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление, — утверждают в МИДе России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, нападавшим было оказано сопротивление. Как ожидается, сегодня общественности будут представлены промежуточные итоги расследования. К нему, кстати, привлечены эксперты миссии ООН, — говорит Захарова. Информация о преступлении по-прежнему поступает крайне противоречивая. Ранее сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности ЧВК Вагнера.