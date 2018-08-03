В Белгородской области сожгли три дома, в которых проживали цыгане
Это произошло после того, как стало известно об убийстве 30-летним цыганом 9-летней девочки. Поджоги были совершены ночью, — рассказала «Эху Москвы» замначальника пресс-службы МЧС области Наталья Гончаренко.
Сейчас выясняются причины пожаров. В поселке Уразово проживают около 200 цыган.
Комментарии10
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compare 03 августа 2018 | 14:49
ситуация серьезная...
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 15:12
Венгрия вообще начала процесс высылки из страны ВСЕХ цыган, не имеющих гражданства Венгрии. И как сказал Орбан: "К сожалению, мы не можем ПОКА высылать цыган, имеющих венгерское гражданство".
99.9% цыган в России занимаются вредительством - расспространением наркотиков, грабежами, кражами.
Надо брать пример с Израиля, который ставит на место палестинцев и не даёт никакой слабины.
Да, то, что тов. Сталин выселял народы во время ВОВ - правильно. В том историческом контексте. Ибо те народы 99.9% становились на сторону Гитлера.
Сейчас - другие времена и чеченцы - наши братья)))
А вот цыгане приносили и будут приносить ВРЕд - ВСЕГДа. Не надо играть в лицемерную политкорректность!
midnightblues 03 августа 2018 | 15:46
jjuddgge_ddrredd: А ничего,что половина русских стала на сторону Адика??
jjuddgge_ddrredd 03 августа 2018 | 15:53
midnightblues: Ну вы же лжёте!
Половина украинцев, если не больше, стали на сторону Гитлера.
А русских - не более 10-15%...
zemljanka 03 августа 2018 | 14:51
Соболезнования.
kochar 03 августа 2018 | 14:51
Пока власть бездействует,то будут полыхать ещё дома.
Власти нету, то и домов скоро не останется.
Классика бардака.
vlabumur 03 августа 2018 | 15:05
Самосуд это естественная реакция людей ,на убийство ребенка.при недоверии власти тем более тут есть национальный вопрос.
j_partizan 03 августа 2018 | 15:31
Сейчас выясняются причины пожаров.
___________
А надо расследовать убийство девочки.
ken222 03 августа 2018 | 15:36
"Если власть бездействует в очевидно вопиющих случаях - суд Линча становится неизбежностью."
utax 03 августа 2018 | 15:45
Людям давно надо разрешить коротко ствольное оружие и цыгане и некоторые другие будут вести себя смирно.