В Белгородской области сожгли три дома, в которых проживали цыгане

Это произошло после того, как стало известно об убийстве 30-летним цыганом 9-летней девочки. Поджоги были совершены ночью, — рассказала «Эху Москвы» замначальника пресс-службы МЧС области Наталья Гончаренко.

Сейчас выясняются причины пожаров. В поселке Уразово проживают около 200 цыган.