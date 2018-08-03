Российский прыгун в высоту Данила Лысенко временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Спортсмену грозит два года дисквалификации.

Международная ассоциаций легкоатлетических федераций завела дело в отношении Лысенко по нарушению антидопинговых правил в части правил доступности.

Спортсмен не применял никаких запрещенных препаратов. Однако неоднократно игнорировал требования ВАДА сообщать о своем местонахождении. Для того, чтобы допинг-офицеры смогли взять у него пробу.

Как заявил РИА Новости президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, персональное разгильдяйство Лысенко подвело всю команду в преддверии Чемпионата Европы. Со спортсменом на эту тему неоднократно беседовали. Однако он проявил халатность. Которая обойдется очень дорого. Лысенко не только пропустит Европейское Первенство, но и будет дисквалифицирован. При самом благоприятном раскладе на 2 года.

Добавим, что Данила Лысенко – один из ведущих легкоатлетов страны. Вице Чемпион Мира по прыжкам в высоту.