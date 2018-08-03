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14:12, 03 августа 2018

Российский прыгун в высоту Данила Лысенко временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Спортсмену грозит два года дисквалификации.

Международная ассоциаций легкоатлетических федераций завела дело в отношении Лысенко по нарушению антидопинговых правил в части правил доступности.

Спортсмен не применял никаких запрещенных препаратов. Однако неоднократно игнорировал требования ВАДА сообщать о своем местонахождении. Для того, чтобы допинг-офицеры смогли взять у него пробу.

Как заявил РИА Новости президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, персональное разгильдяйство Лысенко подвело всю команду в преддверии Чемпионата Европы. Со спортсменом на эту тему неоднократно беседовали. Однако он проявил халатность. Которая обойдется очень дорого. Лысенко не только пропустит Европейское Первенство, но и будет дисквалифицирован. При самом благоприятном раскладе на 2 года.

Добавим, что Данила Лысенко – один из ведущих легкоатлетов страны. Вице Чемпион Мира по прыжкам в высоту.

Комментарии

3

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huyt 03 августа 2018 | 14:15

А чего же он прятался в кустах, если якобы ничего не было ?

igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 14:23

huyt: вот яркий пример поведения зарвавшегося дебила- гопника: пару раз сошло с рук и оно уже так делало постоянно! И вдруг "бац" прилетела ответка , теперь дебилоид будет голосить о руссофобском отношения Запада к России и к нему в частности!

sm59 03 августа 2018 | 14:26

Пол-жизни потратил, чтобы сигануть на 2.40!!!!
Теперь пол-жизни будет доказывать, что "не верблюд".

Родители, отдавайте детей в профессиональный спорт.
Их ждет интересная и нас...сыщенная острыми ощущениями жизнь.

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