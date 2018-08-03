Неизвестные подорвали дверь возле отделения Пенсионного фонда в Калуге
Это произошло в 4 утра. По данным источника местной телекомпании Ника-ТВ, самодельное взрывное устройство могло быть начинено патронами, в том числе от автомата Калашникова. Сайт «Калужские новости» пишет, что взрывом повредило внешнюю обшивку здания, разбито стекло входной двери. Источник в правоохранительных органах рассказал, что пока произошедшее квалифицируют как хулиганство.
Комментарии4
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srk2658lu 03 августа 2018 | 14:16
Это что перфоманс по-калужски?
askol2016 03 августа 2018 | 14:21
Пока не поймали - хулиганство (15 суток). Поймают - терроризм (20 лет, как Сенцову)
malinskii 03 августа 2018 | 14:23
Хохлы... век крыма не видать.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 14:26
У Педи Падленского сейчас слюна зависти капает, что не он оставил художественный след на дверях ПенФонда.
Позор МВД лягушатников, упрятавших такое дарование в свои казематы))))))