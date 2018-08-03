Неизвестные подорвали дверь возле отделения Пенсионного фонда в Калуге

Это произошло в 4 утра. По данным источника местной телекомпании Ника-ТВ, самодельное взрывное устройство могло быть начинено патронами, в том числе от автомата Калашникова. Сайт «Калужские новости» пишет, что взрывом повредило внешнюю обшивку здания, разбито стекло входной двери. Источник в правоохранительных органах рассказал, что пока произошедшее квалифицируют как хулиганство.