МЧС устанавливает причины возгорания домов в селе Уразово

В настоящее время в селе Уразово, где произошли цыганские погромы, устанавливаются причины возгорания домов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области Наталья Гончаренко.

«3 августа в 0 часов 17 минут и в 0 часов 49 минут поступили сообщения о возгорании в двух жилых домах, расположенных по улице Ленина и по улице 9 Января поселка Уразово Валуйского района. 3 августа в 4 часа 46 минут поступило сообщение о возгорании в селе Соболевка Валуйского района. Причина пожара в настоящее время устанавливается», — сказала Н.Гончаренко.

Она также сообщила, что «пожары были ликвидированы дежурными караулами пожарно-спасательных частей Валуйского района».

По сообщениям СМИ, жители села Уразово в Белгородской области разгромили дома цыган после изнасилования и убийства 9-летней девочки.

Ситуация обострилась после того, как был задержан подозреваемый в жестоком убийстве 9-летней девочки. Правоохранительные органы не сообщают информацию о личности задержанного, однако в районе ходят слухи, что речь идет о цыгане. Начальник отдела информации общественных связей управлением МВД по Белгородской области Алексей Гончарук подтвердил «Эху Москвы» сообщения о полицейском усилении в районе.

В Уразове уже много лет живут около 200 цыган.