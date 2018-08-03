Тела погибших в Центральной Африке российских журналистов должны доставить на родину в ночь на воскресенье

Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве в Банги. В свою очередь, официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что МИД не будет по этическим соображениям анонсировать дату прибытия рейса с погибшими. В то же время, всю необходимую информацию уже передали родственникам журналистов.

Журналисты, убитые в ЦАР, по некоторым данным понимали язык нападавших. Об этом, как сообщают СМИ африканского государства, сообщил водитель российской съемочной группы.

Накануне следственная группа жандармерии осмотрела место убийства и опросила местных жителей. Детали гибели съемочной группы из России в Центральноафриканской Республике приводит местное онлайн-издания Corbeau News. По всей видимости журналисты понимали, что говорили им убийцы в ходе нападения. При этом язык убийц не был арабским или одним из местных диалектов. Поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков подтвердил, с места убийства исчезла съемочная техника, а среди оставшихся вещей оказались одежда, жесткие диски и флешки. По данным Corbeau News со ссылкой на «несколько источников» Джемаль, Расторгуев и Радченко планировали посетить город Кага-Бандоро. Там расположена миссия ООН в ЦАР. Территории в этом районе контролируют представители мусульманского повстанческого движения «Селека».

Видимо, россияне с некоторыми из представителей группировки смогли связаться. Патруль правительственных войск советовал им не ехать ночью, но журналисты отправились в путь незадолго до полуночи в понедельник. Министерство информации ЦАР отмечает, что нападавшие были в головных уборах, ресурс Corbeau News использует слово балаклавы, под которыми «были скрыты лица» убийц.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в окрестностях города Сибю. В Африке они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера.

Политик Дмитрий Гудков предложил в рамках расследования дела об убийстве российских журналистов допросить предпринимателя Евгения Пригожина. На своей странице в Фейсбуке лидер «Партии Перемен» напомнил, что ресторатора, которого пресса также называет «поваром Путина», связывают с частной военной компанией Вагнера. Именно ее деятельность расследовали Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Для этого они поехали в Центральноафриканскую республику, — добавил Гудков. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после сообщения о гибели россиян.

Дорога, по которой ехали российские журналисты в ЦАР в целом не является опасной. Там нет боевиков, об этом «Эху Москвы» рассказал старший исследователь отделения Африки Human Rights Watch Льюис Мадж:

«Следует помнить, что ЦАР считается опасной страной. Однако это не означает, что для перемещений вам везде нужна охрана — это зависит от того, по какой дороге вы едете. Я шесть недель назад был в Сибю, в той самой зоне, где были убиты российские журналисты. Та дорога, по которой они ехали, не считается у нас «красной». Это означает, что мы ездим по ней без всякой охраны, хотя мы в Хьюман Райтс Вотч очень серьёзно относимся к вопросам безопасности. Конечно, может не повезти, но там, между Банги и Бамбари, нет присутствия боевиков».

Конечно, ситуация постоянно меняется, и сегодня может быть не так, как на прошлой неделе, но могу сказать, что мы там ездили с 2015 года и особых трудностей не возникало, добавил Льюис Мадж.