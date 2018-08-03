Разведслужбы США: Россия не оставляет попыток вмешаться в избирательную систему Соединенных Штатов

В этом нашу страну обвинили руководители сразу четырех американских разведслужб. Как сказала глава министерства Внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ее подчиненные зафиксировали готовность и способность Москвы к новой кибератаке.

О способах, к которым прибегает Москва, рассказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Спецслужбы США опасаются, что российская сторона в первую очередь попытается оказать влияние на волеизъявление американцев в ходе промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре.

Эксперты считают, что подобное единодушие руководителей основных разведывательных ведомств повышает шансы на принятие новых санкций против России. Такой законопроект внесли в верхнюю палату Конгресса за считанные часы до выступления представителя разведсообщества.

Сенаторы США предложили ввести новые санкции против России.

Документ под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» в Конгресс внесли шесть влиятельных сенаторов от обеих партий. В том числе известные критики России Линдси Грэм и Джон Маккейн. В документе говорится, что Москва продолжает вмешиваться в избирательный процесс в США и ситуацию на Украине и не оставляет попыток посеять хаос в Сирии. Ряд предложений касается Владимира Путина. Сенаторы предлагают исследовать его личное состояние и активы и представить по этому поводу отчёт. Кроме того предусмотрены персональные санкции в отношении российских политиков, олигархов и членов их семей, которые цитата «незаконно действуют прямо или косвенно в интересах Путина». Сенаторы также призывают Госдепартамент определить, подходит ли Россия под определение государства-спонсора терроризма. В этом списке такие страны как КНДР, Судан, Иран и Сирия. Один из авторов документа, республиканец Линдси Грэм назвал проект самым жестким из когда-либо примененных наборов санкционных и других мер.

Сенаторы также предлагают ограничить операции, связанные с российским госдолгом и импортом российского урана, ввести меры в отношении энергетического и финансового секторов нашей страны и запретить американцам участвовать в некоторых проектах по добыче нефти.

Новые меры США в Кремле пока не комментировали. Но в Совете Федерации сомневаются в том, что такие санкции будут приняты и начнут действовать в ближайшие месяцы.

Новые антироссийские санкции призваны в большей степени оказать влияние на американского президента, чем насолить России, — сказал ранее «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

По его мнению, если Трамп хочет продвигать свои интересы, то ему придется искать компромисс с Конгрессом в российском вопросе.