Разведслужбы США: Россия не оставляет попыток вмешаться в избирательную систему Соединенных Штатов
В этом нашу страну обвинили руководители сразу четырех американских разведслужб. Как сказала глава министерства Внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ее подчиненные зафиксировали готовность и способность Москвы к новой кибератаке.
О способах, к которым прибегает Москва, рассказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс.
Спецслужбы США опасаются, что российская сторона в первую очередь попытается оказать влияние на волеизъявление американцев в ходе промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре.
Эксперты считают, что подобное единодушие руководителей основных разведывательных ведомств повышает шансы на принятие новых санкций против России. Такой законопроект внесли в верхнюю палату Конгресса за считанные часы до выступления представителя разведсообщества.
Сенаторы США предложили ввести новые санкции против России.
Документ под названием «Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» в Конгресс внесли шесть влиятельных сенаторов от обеих партий. В том числе известные критики России Линдси Грэм и Джон Маккейн. В документе говорится, что Москва продолжает вмешиваться в избирательный процесс в США и ситуацию на Украине и не оставляет попыток посеять хаос в Сирии. Ряд предложений касается Владимира Путина. Сенаторы предлагают исследовать его личное состояние и активы и представить по этому поводу отчёт. Кроме того предусмотрены персональные санкции в отношении российских политиков, олигархов и членов их семей, которые цитата «незаконно действуют прямо или косвенно в интересах Путина». Сенаторы также призывают Госдепартамент определить, подходит ли Россия под определение государства-спонсора терроризма. В этом списке такие страны как КНДР, Судан, Иран и Сирия. Один из авторов документа, республиканец Линдси Грэм назвал проект самым жестким из когда-либо примененных наборов санкционных и других мер.
Сенаторы также предлагают ограничить операции, связанные с российским госдолгом и импортом российского урана, ввести меры в отношении энергетического и финансового секторов нашей страны и запретить американцам участвовать в некоторых проектах по добыче нефти.
Новые меры США в Кремле пока не комментировали. Но в Совете Федерации сомневаются в том, что такие санкции будут приняты и начнут действовать в ближайшие месяцы.
Новые антироссийские санкции призваны в большей степени оказать влияние на американского президента, чем насолить России, — сказал ранее «Эху Москвы» экономист Сергей Алексашенко.
По его мнению, если Трамп хочет продвигать свои интересы, то ему придется искать компромисс с Конгрессом в российском вопросе.
Комментарии11
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noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 14:07
Охренеть. "Готовность и способность". Спасибо, товарищ судья, что не осудили за изнасилование. Аппарат же есть.
zemljanka 03 августа 2018 | 14:08
И ты, трамп, продался ...(с)
С потрохам...
max3446 03 августа 2018 | 14:10
Россия наказала страны Запада на миллиарды долларов в год
Потери зарубежных стран от продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции, могут составлять порядка 8,3 миллиарда долларов в год.
Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основании статистики, предоставленной агентству Федеральной таможенной службой.
Российское продовольственное эмбарго действует уже четыре года — президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014-го. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.
По итогам 2014 года показатели импорта по «санкционным» товарам снизились до 2,5 миллиона тонн, или 4,9 миллиарда долларов (до начала августа они поставлялись в сопоставимых объемах). А с 2015 года поставки сошли на нет, и постепенно их заместили импорт из других стран или отечественная продукция.
То то по слухам в странах которые нагнула Россия наблюдаются признаки загнивания и их исчезновения, ввиду бедности
dorin1987 03 августа 2018 | 14:19
: /Россия наказала страны Запада на миллиарды долларов в год / - А затем решила не останавливаться, и наказала пенсионеров РФ, и всех поголовно, повысив НДС, и начав сажать за репост?
bozk 03 августа 2018 | 14:14
Ответ будит симметрично-асимметричным
sergo_25_26 03 августа 2018 | 14:18
Не понимают глупые что от санкций в россии экономика растет. Еще пару таких санкции и экономика лишнехромосомных обгонит мировую.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 14:18
И то правда, что я своего питомца Джека проведу в сенат, а там он всех кто с ним не согласен закусает до смерти!
abuvgrobu 03 августа 2018 | 14:18
Россия является инструментом внутриполитической борьбы. Её используют как инструмент борьбы и республиканцы, и демократы. В сенаты, да конгрессы переизбираться надо как-то..
alexeycapitan 03 августа 2018 | 14:24
Молодцы американцы, не могут Россию победить, но нашли хитрый прием. Думаю скоро начнут отчитываться об успешных отраженных атаках и о разгромных победах над Россией в виртуальном мире. А это благодарности, премии, награды и повышения по службе.
rips4 03 августа 2018 | 14:25
Не то что путен, страшнее дарт вейдера это бесспорно. Но как билин готовность то можно зафиксировать?)) Засняли хакера занесшего свои рученки над клавиатурой?))
sg93 03 августа 2018 | 14:27
> зафиксировали готовность и способность Москвы к новой кибератаке.
В переводе на человеческий язык "В России есть компьютеры.."