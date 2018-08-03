УМВД России по Белгородской области: На месте возгорания в селе Уразово работает следственная оперативная группа

На месте возгорания в селе Уразово, где произошли погромы домов цыган, работает следственная оперативная группа. Об этом сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области, полковник внутренней службы Алексей Гончарук.

А.Гончарук также отметил, что «в настоящий момент в поселке Уразово увеличено количество наружных служб полиции и обстановка спокойная».

По его словам, в селе «проводится проверка, на основании которой будут приняты процессуальные решения».

Ранее жители села Уразово в Белгородской области разгромили дома цыган после изнасилования и убийства 9-летней девочки.