УМВД России по Белгородской области: На месте возгорания в селе Уразово работает следственная оперативная группа
На месте возгорания в селе Уразово, где произошли погромы домов цыган, работает следственная оперативная группа. Об этом сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Белгородской области, полковник внутренней службы Алексей Гончарук.
А.Гончарук также отметил, что «в настоящий момент в поселке Уразово увеличено количество наружных служб полиции и обстановка спокойная».
По его словам, в селе «проводится проверка, на основании которой будут приняты процессуальные решения».
Ранее жители села Уразово в Белгородской области разгромили дома цыган после изнасилования и убийства 9-летней девочки.
Комментарии2
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georg100 03 августа 2018 | 13:56
А что еще остается делать людям? Заявление в полицию, СК писать? Все институты власти разрушены, есть только путинская вертикаль.
rampa 03 августа 2018 | 14:02
кто изнасиловал и убил девочку?