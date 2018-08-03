Росмолодежь объявила, что за последние 10 лет в России выросли патриотические настроения
При этом среди молодых людей треть уверенно называют себя патриотами. Как пишет «КоммерсантЪ», об этом говорится в докладе, который ведомство подготовило по запросу правительства.
Комментарии23
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student_ru_ru 03 августа 2018 | 13:36
Как выросли, так и упадут.
igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 13:39
student_ru_ru: патриотическое бляд...во нынче в цене!
huyt 03 августа 2018 | 13:39
student_ru_ru: Духовные скрепы тоже выросли.Да так, что на свалке в Ядрово всё норовятся в жаркую погоду прорваться сквозь защитную плёнку.
kottigr1 03 августа 2018 | 14:10
huyt: Хоть что-то в нынешней России растет.. А то.. "Нигерия в снегах", "Бензоколонка Запада", "Верхняя Вольта с ракетами"...
ostapbey 03 августа 2018 | 13:37
Хорное исскуство..
Дядя Вова...мы за тобой!!Но в Озеро..
Даже.
radionews 03 августа 2018 | 13:49
ostapbey: я не пойму, чего дядя Вова тянет? Когда он уже свалит наконец в последний бой?
vilingrad 03 августа 2018 | 13:37
Брежневские времена на марше. Никто ни во что не верит, но бодро рапортуют. "Нет лучше места, чем Россия! Надо только оказаться подальше от этого места":)
ostapbey 03 августа 2018 | 13:40
vilingrad: брежневские времена орали что лишь бы не было войны..
Но опытные кукловоды и тогда допытывались хотят ли русские войны..
И спрашивали у тишины.
А теперь уже любой утюг ХОЧЕТ!!
..
Даже..
zztop1960 03 августа 2018 | 13:52
vilingrad: Бухают латыш и русский. Русский : Эх , хорошо там где нас нет . Латыш: Да , хорошо там где вас нет
kryimzdick 03 августа 2018 | 13:40
Всего 30% молодежи планирует свалить с Рашки насовсем
huyt 03 августа 2018 | 13:55
kryimzdick: Уже около 40 %. 30 было 5 лет назад.
rihard 03 августа 2018 | 13:42
В Северной Корее вероятно найдут 100 % патриотов , дальше что? То жалуются , что много школьников и студентов выходят на митинги, то приписывают рост патриотизма.
Интересует Росмолодежь и склонность граждан к эмиграции. Согласно исследованию, для молодежи «нехарактерна четкая сформулированность миграционных установок»: 40% опрошенных моложе 30 лет склоняются к тому, чтобы покинуть Россию, 39% скорее хотели бы остаться, а 21% затрудняется ответить на этот вопрос. «Расплывчатые формулировки, которые используются в докладе, позволяют по-разному интерпретировать полученные цифры, однако в целом отторжения они не вызывают»,— сказал “Ъ” социолог «Левада-центра» Денис Волков.https://www.kommersant.ru/doc/3702898
radionews 03 августа 2018 | 13:45
Эти русские патриоты-добровольцы потом весело гниют в посадках Донбасса, в песках Сирии, в болотах ЦАР и Анголы.
Туда им и дорога.
zztop1960 03 августа 2018 | 13:50
Опрос - Ты патриот или предатель ?
murad_manapov 03 августа 2018 | 13:52
и за это росмолодежи надо выделить еще стопитсот миллионов рублей))
timber_head 03 августа 2018 | 13:52
Среди этих "патриётов" нужно провести опрос в чем они хотели бы получать зарплату - в рублях или в долларах (евро). И сразу все станет на свои места. "Дьявол прячется в мелочах"
jetsam 03 августа 2018 | 13:54
патриотами и что? какими?
патриот CS или CSGO, вот в чем вопрос?
патриоты должны ездить на иж412,
пить квас и лечиться корой, на крайняк - подорожником.
не вылезать из храма и подавать по пятницам.
и, главное - телефон только дисковый, с тремя дырочками против 0,1,2
не надо путать патриота и нарика за 3 копейки...
delovoy_podolsk 03 августа 2018 | 14:00
Срочно надо переписать всех кто называет себя патриотами и пусть эти списки хранятся до начала каких-нибудь военных действий. Люди из списка на войну пойдут бесплатно, остальные через контракт с "Вагнером". Интересно сколько человек запишется в такой список из тех кто сейчас себя называет патриотом?
max3446 03 августа 2018 | 14:01
Под Одессой в селе Большая Фонтанка местные чиновники установили детскую площадку прямо на кладбище.
Соответствующую фотографию на своей странице в соцсети опубликовал один из местных жителей.
На снимке видно, что видавшие виды качели и спортивные комплексы, покрашенные в жовто-блакитные цвета, стоят прямо у могил с крестами.
Интересно, после такого молодежь образования 404 (некогда Украина), то патриотично настроены к своей стране?
kottigr1 03 августа 2018 | 14:23
max3446: Под Одессой в селе Большая Фонтанка местные чиновники установили детскую площадку прямо на кладбище.
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Надеюсь. что это было кладбище запытанных бандеровцами шахтеров, которые просто хотели говорить по-русски, из задушенных телефонными шнурами 60-ти летних беременных женщин, замученных монтажной пеной пророссийских эпелептичек и из распятых младенцев в трусиках.. ?
ramun 03 августа 2018 | 14:02
Конечно выросли.
Правда часть из них уже похоронены в могилках без имен,или вообще по сириям и лугандониям разбросаны.
don_ballon 03 августа 2018 | 14:09
М-да... Вообще-то, достаточно тревожная статистика. Уверен, что в Германии назовут себя патриотами не менее 80% граждан. Среди молодёжи ещё больше. Быть патриотом, то есть, желать своей родине добра, обычное и нормальное состояние гражданина. 33% это очень мало. Вероятно, опрашиваемые путают родину с начальством. Как может молодой человек с мозгами принимать этот посконный, старческий, ханжеский режим?
sergo_25_26 03 августа 2018 | 14:12
Патриот это кто любит путина и готов до последнего вздоха защищать его деньги.