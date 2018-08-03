В Омской колонии скончался Юсуп Темирханов, который был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова
По данным адвоката, у него остановилось сердце. При этом защита утверждает, что у Темирханова всегда были проблемы со здоровьем, однако добиться его освобождения не удалось. Темирханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения. Суд счел, что уроженец Чечни выпустил восемь пуль в Буданова из-за ненависти к российским военнослужащим.
Комментарии12
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jetsam 03 августа 2018 | 13:34
больно долго он прожил с больным сердцем. слишком.
nokola 03 августа 2018 | 13:39
Если по справедливости, то именно буданов должен был умереть в колонии.
ostapbey 03 августа 2018 | 13:56
nokola: а вот Сталин размышлял, что лучше на выходе.
В момент пир духа.
И в море моменто.
Даже.
varangian2011 03 августа 2018 | 14:28
nokola: По справедливости было бы если близкого родственника такого болтуна как ты в 90-е годы с целью выкупа похитили чеченские бандиты, ну или хотя бы угнали туда твой автомобиль на который ты копил непосильным трудом.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 13:40
..ещё одного подонка опустили в ад.
ostapbey 03 августа 2018 | 13:53
moisha_sekilman: повторно??
А может предварительно?
Но сапарной лопатой. И повторно насильника,. И дважды..
Даже..
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 14:20
ostapbey: А тебя бандеровца в седьмом поколении никто не спросит, а проще - пошел бы ты на ЙУХ))))))
abuvgrobu 03 августа 2018 | 13:54
Подохла падаль ? Туда ей и дорога, мрази..
ostapbey 03 августа 2018 | 14:02
abuvgrobu: ..,а ты читал вот это?
.......... Суд счел, что уроженец Чечни выпустил восемь пуль в Буданова из-за ненависти к российским военнослужащим. .......
????
Согласен ли ты что российские военнослужащие все поголовно мрази как и Буданов даже??
aise 03 августа 2018 | 13:54
Светлая память Юре!!!
ostapbey 03 августа 2018 | 13:58
aise: похороны за твой счет??
Гроб с глазетом будешь заказывать на поминки даже??
murad_manapov 03 августа 2018 | 13:59
для молодых читателей сайта можно было бы написать, за что он убил буданова, и почему этот буданов остался полковником после 8 лет отсидки, ну и всё остальное. это есть в википедии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0