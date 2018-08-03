В Омской колонии скончался Юсуп Темирханов, который был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова

По данным адвоката, у него остановилось сердце. При этом защита утверждает, что у Темирханова всегда были проблемы со здоровьем, однако добиться его освобождения не удалось. Темирханов пять лет назад был осужден на 15 лет заключения. Суд счел, что уроженец Чечни выпустил восемь пуль в Буданова из-за ненависти к российским военнослужащим.