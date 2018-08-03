В Калуге неизвестные подорвали дверь здания местного отделения Пенсионного фонда
Об этом сообщает калужский телеканал Ника-ТВ. Взрыв прогремел около 4 часов утра, пострадавших нет. В полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает калужский телеканал Ника-ТВ. Взрыв прогремел около 4 часов утра, пострадавших нет. В полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 03 августа 2018 | 13:35
Это вам не жидобандеровцев в Одессе подрывать. Это своих воров, из пенсофонда:)
danko_voila 03 августа 2018 | 13:40
vilingrad: где данко1 спец в пенсионном фонде?
gordy 03 августа 2018 | 13:42
Им говорили, что денег нет, но они не сдержались?
ostapbey 03 августа 2018 | 14:16
gordy: а может им ТЕРАКТ захотилось учинить в натуре??
А не как мечтателю Сенцову .
В планах который хотел. И даже..
kottigr1 03 августа 2018 | 14:26
gordy: Какому-то саперу сказали, что благодаря Путину, теперь он выйдет на пенсию на пяток лет попозже.. ?
huyt 03 августа 2018 | 13:37
Вот до чего доводит людей безумная идея правительства поднять пенсионный возраст. Как видно, люди уже пошли на крайние меры, что очень печально. Скоро будет не остановить таких отчаянных, которым наверно терять уже нечего. Но в любом случае, не следовало бы этого делать, как нарушать закон вот таким способом.
andre_klimov 03 августа 2018 | 13:39
Наивные люди! Они до сих пор верят, что их деньги в Пенсионном Фонде...
huyt 03 августа 2018 | 13:41
andre_klimov: Деньги пенсионного фонда в США, а ещё в Луганде и в крымском мосте.
pontifig 03 августа 2018 | 13:59
huyt: деньги в мешках захаровой под глазами
luger_max_otto 03 августа 2018 | 13:39
Нормальное развитие событий. Надеюсь, что скоро до народа дойдет, что главный тут- не пенсионный фонд. Хутина- на пуй.
ryshelye 03 августа 2018 | 13:40
Мир хижинам, война дворцам.
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 13:41
Художники, чо..
andre_klimov 03 августа 2018 | 13:51
noxepy_7_40_:
Действительно... Когда художники-акционисты нарисовали член на разводном мосту - они сдорово "достали" ФСБ, которые, почему-то, ни на минуту не засомневались, кому это адресовано. А теперь акционисты нервно курят в сторонке. Ибо "художники" из правительства нарисовали всем такой член, что он достанет несколько десятков миллионов податных душ...
vla7815 03 августа 2018 | 13:44
Это такой привет паразитам и кровососам, сидящим на народной шее и нагло грабящих население страны.
vla7815 03 августа 2018 | 13:59
vla7815: Такие методы не поддерживаю, но по этому случаю хорошо видно, что эта путинская власть антинародная.
m_doc 03 августа 2018 | 13:48
Не удивлюсь, если отличились ни дня не работавшие сопляки.
max3446 03 августа 2018 | 13:58
Боевики ничтожества наврального уже к терактам перешли?
zztop1960 03 августа 2018 | 13:59
Ворошиловские стрелки - пенсионеры, вспомнили боевое прошлое
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 13:59
Сподвиженники Педи Падленского оставили свои художественные достижения! Педя Падленский сейчас волосьё на жопе рвёт от безделья во французских казематах.
lager23 03 августа 2018 | 14:05
Предпенсодиверсанты — новая реальность жизни....
jetsam 03 августа 2018 | 14:05
подорвали? вы уверены?
а не пузырь ли пенсионных накоплений лопнул?
обоснуйте.