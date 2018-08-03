Сегодня в ЦАР должны быть подведены итоги расследования убийства трех российских журналистов
Сегодня в Центральноафриканской республике должны быть подведены итоги расследования убийства трех российских журналистов. Как сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, к следственным действиям подключились эксперты миссии ООН. Россияне, убитые в ЦАР, не уделили должного внимания вопросам безопасности, — отметила Захарова.
По ее словам, целью нападения на российских журналистов было ограбление. Ранее сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко занимались в Центральноафриканской республике, в частности, расследованием деятельности ЧВК Вагнера.
Комментарии19
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gригорьич 03 августа 2018 | 13:38
Россияне, убитые в ЦАР, не уделили должного внимания вопросам безопасности, — отметила Захарова.
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Пляшет Калинку на гробах. Плохо кончит.
m_doc 03 августа 2018 | 13:46
gригорьич: Да уж всяко не хуже Ходора, де факто угробившего людей.
tks 03 августа 2018 | 13:53
m_doc: ??? заказчик информации отвечает за стрингера?
Кстати, а что с Добродеевым - он понесет заслуженное по-вашему, наказание за смерть съемочной группы ВГТРК на Донбассе?
m_doc 03 августа 2018 | 14:02
tks: Не, не отвечает, и поэтому Ходор заливает Тырнет соплями и крокодиловыми слезами.
Ну и паскуды вы, революционэры, и моральные уроды.
Про Добродеева у тебя очередная заевшая пластинка. Смахивает на раннюю деменцию.
tks 03 августа 2018 | 14:25
m_doc: Пластинка? Нет, всего лишь призыв к объективности, как вы вроде всегда желаете. И потом, вы же по сути не отвечаете, предпочитаете видимо, спрятаться за эмоциональной оценкой личных качеств, морально-психологического состояния, и тэдэ, и тэпэ ;)))
zemljanka 03 августа 2018 | 14:03
и испанского диспечера подключили.,
"Власть отвратительна..."
И патологически лжива (с)
m_doc 03 августа 2018 | 14:06
zemljanka: Юродивая, таки попробуй сдерживать свои приступы бреда. Прежде ты была потише.
zemljanka 03 августа 2018 | 14:11
"Гррыбы, зеленое чудовище..."
m_doc 03 августа 2018 | 14:16
zemljanka: Ишь ты, огрызается, чучело гороховое.
tks 03 августа 2018 | 13:49
Три дня следствия и уже оно закончилось, уже итоги?
Маша-наша-помой-голову в очередной раз выдала желаемое за действительное. Под коксиком аргентинским всё кумарит, наверное...
m_doc 03 августа 2018 | 13:56
tks: Ты, часом, не перегрелся или дуру сознательно включил? И сроду не слышал о промежуточных итогах, когда дело касается резонансных преступлений.... Неприлично, милейший.
jetsam 03 августа 2018 | 14:02
m_doc: промежуточные итоги это когда
"трупы были несвежие" или "боинг ушел в сторону моря"? уточните.
m_doc 03 августа 2018 | 14:14
jetsam: Вам зачем при пустой-то голове?
jetsam 03 августа 2018 | 14:27
m_doc: у вас по теме есть что ответить?
сразу на личности переходят только ублюдки.
andre_klimov 03 августа 2018 | 14:04
m_doc:
Вообще-то промежуточные итоги оглашает следствие или иной уполномоченый орган. А российский МИД оглашает отсебятину, к тому же - пытаясь выдать это за результаты следствия. И регулярное вранье МИДа за эти несколько дней просто вычеркнуло его из числа источников информации вообще.
tks 03 августа 2018 | 14:05
m_doc: Было сказано про "проме
tks 03 августа 2018 | 14:22
жуточные итоги"?
Что-то я не нашел ни прямого указания, ни даже акцента на них. А вот что нашел - так это магистральную версию, что виноваты в случившемся:
а) МБХ;
б) сами погибшие.
И почти ни слова о тех, кто собственно, убил.
Мало того, что голова у Машутки немытая, так ещё и шапка горит.
airjeff 03 августа 2018 | 14:14
захарова все всегда знает и уделяет должное внимание чему нужно
zztop1960 03 августа 2018 | 14:20
Захарова , какое ограбление ? Грабители их ограбили и потом допрашивали на понятном им языке ?????Понятно , что Захаровой дали указание , не в коем случае не упоминать о цели поездки журналистов , ЧВК Вагнера и про их связь с исламистами и золото- алмазными приисками