К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР подключились эксперты ООН
Представители ООН подключились к расследованию убийства трех российских журналистов в
Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».
Комментарии7
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olegleon 03 августа 2018 | 13:12
хомки сейчас закричат "она опять врёт". это же Ходорковский лично подключил экспертов ООН?!
wicked_digger 03 августа 2018 | 13:32
olegleon: зачем ему эксперты? У него есть целый "Центр управления расследованиями", они прям из фейсбука все видят и даже соответствующую случаю карикатуру нарисуют.
farmer1984 03 августа 2018 | 13:12
Все нити заказного убийства российских журналистов ведут к вагнеровцам. Только им оно было выгодно.
orlov_a_v 03 августа 2018 | 13:22
farmer1984: тот кто отправил их туда без охраны уже признал свое участие в этом.
poluputing 03 августа 2018 | 13:25
orlov_a_v: вам уже сказали, что по этой дороге все ездили без охраны, а вы своё торочите. Переверните страничку в методичке
vladimir1_57 03 августа 2018 | 13:43
poluputing:
Кто сказал в Вашей методичке, тот кто говорил, что автомобиль превратили в решето? ))
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 13:51
poluputing: И ты ездил без охраны? У вас в Бандерлэнде ещё похлеще чем в ЦАР, у вас без охраны посрать невозможно выйти.