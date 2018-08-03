На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы Виктор Тюменев

На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы, один из лучших центрфорвардов в истории хоккейного «Спартака» Виктор Тюменев. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Играть в хоккей Виктор Тюменев начинал в Сетуни, в команде Крылья Советов. Однако большую часть карьеры провел в столичном Спартаке. Откуда регулярно вызывался в сборную СССР. В 1984 году на Играх в Сараево стал олимпийским чемпионом, трижды выигрывал чемпионат мира. Всего за сборную Союза провёл 94 матча, в которых забросил 15 шайб. Был награждён орденом «Знак почёта».

Играл Тюменев и в составе ЦСКА в знаменитой «Суперсерии» с командами НХЛ. По приглашению тренера Виктора Тихонова центрфорвард Спартака заменил травмированного Игоря Ларионова. И играл в первой тройке армейцев вместе с Сергеем Макаровым и Владимиром Крутовым. В конце карьеры дважды становился Чемпионом Финляндии в составе финского ТПС.

Похороны Виктора Тюменева состоятся в Москве 5 августа. Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким прославленного хоккеиста.