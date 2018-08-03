"Разведывательные службы США: Россия не оставляет попыток вмешательства в американскую избирательную систему"

Об этом сказали руководители сразу четырех разведывательных служб США, в том числе ФБР и министерство национальной безопасности. В этих ведомствах опасаются попыток повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Руководители основных американских разведслужб выступили перед журналистами спустя несколько часов после того, как в Конгресс был внесен законопроект о новых санкциях против России. Среди прочего, там предлагается госдепартаменту решить, является ли наша страна спонсором терроризма.

Новые санкции вряд ли как-то существенно скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона, — замечал в эфире «Эха Москвы» политолог, научный руководитель института «Диалог Цивилизаций» Алексей Малашенко.

В Совете Федерации считают, что в ближайшее время новые санкции против России вряд ли будут введены. В Комитете по международным делам верхней палаты заметили, что скорее всего тему санкций будут использовать в предвыборной кампании США.