Разведывательные службы США: Россия не оставляет попыток вмешательства в американскую избирательную систему
Об этом сказали руководители сразу четырех разведывательных служб США, в том числе ФБР и министерство национальной безопасности. В этих ведомствах опасаются попыток повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Руководители основных американских разведслужб выступили перед журналистами спустя несколько часов после того, как в Конгресс был внесен законопроект о новых санкциях против России. Среди прочего, там предлагается госдепартаменту решить, является ли наша страна спонсором терроризма.
Новые санкции вряд ли как-то существенно скажутся на отношениях Москвы и Вашингтона, — замечал в эфире «Эха Москвы» политолог, научный руководитель института «Диалог Цивилизаций» Алексей Малашенко.
В Совете Федерации считают, что в ближайшее время новые санкции против России вряд ли будут введены. В Комитете по международным делам верхней палаты заметили, что скорее всего тему санкций будут использовать в предвыборной кампании США.
Комментарии9
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olegleon 03 августа 2018 | 13:10
"В этих ведомствах опасаются попыток повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре"
т.е. фактически главы этих крупнейших и богатейших ведомств, признали свой низкий уровень работы, если пьяные хакеры в лаптях сильнее и умнее их
cattt 03 августа 2018 | 13:17
Ни какая армия не нужна, если можно менять власть дистанционно!
nowyrusic 03 августа 2018 | 13:23
olegleon: педенька. Вот сравни человека и клопа.
Человек огромен и могуч, но клоп подползает к нему и сосет кровь. Немного, но неприятно.
Вот тебе и все объяснение.
Можно сказать, что клоп пытается высосать кровь у человека.
Чтобы страсти нагнать и показать как клоп страшен и что нужно дать побольше денег на его уничтожение.
Ну да, клопы пытаются присосаться к американцам.
perestarok 03 августа 2018 | 13:45
nowyrusic: "Ну да, клопы пытаются присосаться к американцам."
Это англосаксы много веков ко всем присасываются. И высасывают не так мало, как клопы.
poluputing 03 августа 2018 | 13:41
olegleon: сявотистей и подлее, вы хотели сказать? Дык в ентом сомнений нет
baran_provokator 03 августа 2018 | 13:14
какая-то недотыкомка (см. "мелкий бес" ф. сологуба) мучает прохилларевский клан.
так и до пожара недалеко.
yralez 03 августа 2018 | 13:20
Горбатых могила исправит
poluputing 03 августа 2018 | 13:39
yralez: Вы в прямом или переносном смысле? Я надеюсь- в прямом. А по историческим меркам ждать недолго
perestarok 03 августа 2018 | 13:42
"Разведывательные службы США: Россия не оставляет попыток вмешательства в американскую избирательную систему"
Ну надо же оправдывать санкции - то есть нечестную конкуренцию.