Осуждённый экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов жалуется на пытки в колонии
В своём письме, которое публикует ярославский сайт «76.ru», приводятся примеры издевательств над заключёнными в Рыбинском СИЗО и нескольких колониях. Урлашов утверждает, что об этом известно многим общественным организациям, прокуратуре, Следственному комитету и даже областной администрации. Управление ФСИН по области информацию о пытках в других колониях опровергает.
Ранее громкий скандал возник вокруг ярославской колонии, когда появилось видео пыток заключённого Евгений Макарова.
Комментарии11
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ukraminadozemljudobrjt 03 августа 2018 | 13:06
Взятки меньше брать надо упырь
huyt 03 августа 2018 | 13:14
ukraminadozemljudobrjt: А Сердюков с Васильевой это кристально чистые и честные люди,да ? Кстати, предыдущего автора 11.80 в кассе уже ждут.
tv_victim 03 августа 2018 | 14:05
huyt: Дойдут руки и до них, не боись. А пока пусть и другие воры посидят! А то ишь, завели себе правило! Перед самой посадкой голосить против власти! Типа, раз успел перед арестом вякнуть против "кровавого прижЫма", вот и не виновен... А дудки! Вор он и есть вор!
poluputing 03 августа 2018 | 13:15
ukraminadozemljudobrjt: какя разница больше, меньше? Всё равно бить будут пока всё не отдашь.
huyt 03 августа 2018 | 13:30
poluputing: Управление ФСИН по Ярославской области опровергало 1 год назад пытки в ИК-1., а по сообщениям СМИ следователь просматривая известный теперь всему миру 10-минутный ролик не нашел в нём пыток.
vilingrad 03 августа 2018 | 13:30
ukraminadozemljudobrjt: Взятки меньше брать надо упырь"
А вот и мнение настоящего русского патриота:)
Ты упырь, так упырь. Из-за таких Россия в дерьме и живет:)
huyt 03 августа 2018 | 13:07
Так такие пытки по всей России. В 90-е и начале 2000-х были "пресс-хаты", а сейчас к ним ещё и пыточные колонии добавились. Гулаг возвращается, не правда ли ?
poluputing 03 августа 2018 | 13:35
huyt: бьют либо просто так от удали россиянской и для удовольствия. Либо что бы выбить бабло, если знают о его наличии. А тут по статье всё ясно. Так что лучше иметь чем поделиться. А если осудили облыжно - считай хана
huyt 03 августа 2018 | 13:46
poluputing: Вон по сообщениям СМИ мэра ярославского Рыбинска Юрия Ласточкина переводят на воспитание из колонии в Тверской области досиживать в Красноярский край. Это за то наверно, что по сообщениям СМИ недавно произошел конфликт его и одного из ФСИНовцев.
abuvgrobu 03 августа 2018 | 14:00
Воренок решил о себе напомнить на волне информации о, якобы, пытках.. А вам что, ананасов с шампанским в зоны предоставить ? Паскуды уголовные..
tv_victim 03 августа 2018 | 14:02
Не взяли в библиотекари? А вод другие воришки вполне себе придурились .....