Осуждённый экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов жалуется на пытки в колонии

В своём письме, которое публикует ярославский сайт «76.ru», приводятся примеры издевательств над заключёнными в Рыбинском СИЗО и нескольких колониях. Урлашов утверждает, что об этом известно многим общественным организациям, прокуратуре, Следственному комитету и даже областной администрации. Управление ФСИН по области информацию о пытках в других колониях опровергает.

Ранее громкий скандал возник вокруг ярославской колонии, когда появилось видео пыток заключённого Евгений Макарова.