Под Белгородом неизвестные устроили цыганский погром после убийства 9-тилетнего ребёнка

В преступлении обвиняют мужчину без гражданства, он вину признал. Местные жители утверждают, что девочку убил цыган.

Нападения были совершены на три дома, в которых жили цыганские семьи. Их минувшей ночью подожгли. В домах в момент пожара никого не было, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает БелПресса. После инцидента цыгане переехали в другое место. Жители посёлка Уразово под Белгородом также рассказали телеканалу РЕН о том, что неизвестные разбили окна в домах цыган. В посёлок стянут ОМОН. Инцидент произошёл после убийства в начале недели 9 летней девочки. Её по версии следствия у магазина подкараулил мужчина без определённого места жительства, который приехал в Белгородскую область несколько месяцев назад. Он задушил ребёнка, а затем изнасиловал.

Мужчина задержан, вину он признал. Он взят под стражу. Местные жители утверждают, что убийство совершил цыган. Обстановка в посёлке сейчас спокойная, уверяют в пресс-службе управления МВД по Белгородской области. А глава Уразово Алексей Рожин сообщил, что дома цыган серьёзно не пострадали. Он также назвал полностью безосновательными слухи о том, что якобы сгорела половина посёлка.

В посёлке Уразово цыгане живут более десяти лет. Местные власти уверяют, что никаких конфликтов до этого у них с местными жителями не было, отмечает БелПресса.