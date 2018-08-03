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13:00, 03 августа 2018

Под Белгородом неизвестные устроили цыганский погром после убийства 9-тилетнего ребёнка

В преступлении обвиняют мужчину без гражданства, он вину признал. Местные жители утверждают, что девочку убил цыган.

Нападения были совершены на три дома, в которых жили цыганские семьи. Их минувшей ночью подожгли. В домах в момент пожара никого не было, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает БелПресса. После инцидента цыгане переехали в другое место. Жители посёлка Уразово под Белгородом также рассказали телеканалу РЕН о том, что неизвестные разбили окна в домах цыган. В посёлок стянут ОМОН. Инцидент произошёл после убийства в начале недели 9 летней девочки. Её по версии следствия у магазина подкараулил мужчина без определённого места жительства, который приехал в Белгородскую область несколько месяцев назад. Он задушил ребёнка, а затем изнасиловал.

Мужчина задержан, вину он признал. Он взят под стражу. Местные жители утверждают, что убийство совершил цыган. Обстановка в посёлке сейчас спокойная, уверяют в пресс-службе управления МВД по Белгородской области. А глава Уразово Алексей Рожин сообщил, что дома цыган серьёзно не пострадали. Он также назвал полностью безосновательными слухи о том, что якобы сгорела половина посёлка.

В посёлке Уразово цыгане живут более десяти лет. Местные власти уверяют, что никаких конфликтов до этого у них с местными жителями не было, отмечает БелПресса.

Комментарии

16

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oo0oo 03 августа 2018 | 13:03

Скажите, а погромы будут?

nowyrusic 03 августа 2018 | 13:17

oo0oo: педенька, так вот же он погром-то.
Только цыганский.
А тебе только еврейский нужен?
Ну тогда тебе в Израиль нужно ехать. Но там это может для тебя совсем плохо кончиться.
Отдадут бедуинам в пользование.

А в России еврейский погром можно разве только в Кремле устроить. Попробуй.

danko_voila 03 августа 2018 | 13:25

nowyrusic: сначала в твоей голове.

hastings 03 августа 2018 | 13:22

oo0oo: думаете таки началось?

olegleon 03 августа 2018 | 13:08

а если бы ОМОН там был раньше, по факту приезда приезжих, то, возможно, и девочка была бы жива.
но тогда бы профессиональные правозащитники подняли бы вой про нарушения прав определённой национальной группы и им было бы плевать, а откуда у этой группы берутся деньги на жизнь

lisitsa1962 03 августа 2018 | 14:03

olegleon: А Шо там было во Львове?:))

tchizik 03 августа 2018 | 14:12

lisitsa1962: кохання

zhrv 03 августа 2018 | 13:15

- "Обстановка в посёлке сейчас спокойная, уверяют в пресс-службе управления МВД по Белгородской области."

Девочка убита, цыгане сбежали, их дома сожжены (из текста статьи) - это называется "спокойной обстановкой", на языке силовиков?
А вот если бы появился какой волонтер Навального, с листовками - это тогда ЧП, да?

zztop1960 03 августа 2018 | 13:23

zhrv: А вот если бы появился какой волонтер Навального , то дело "раскрыли" бы через пару часов , его бы обвинили в изнасиловании , поджоге домов по указанию из Вашингтона

erpetkur 03 августа 2018 | 13:27

zztop1960: причем в изнасиловании домов и поджоге детишек.

ze_danil 03 августа 2018 | 13:55

erpetkur: и сколотая эмаль на зубах омоновцев...

erpetkur 03 августа 2018 | 13:25

Невзорову сегодня 60 лет. Дайте пост, что бы можно было поздравить !!!!

noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 13:45

erpetkur: Ах ты господи, а котик-полиглот и не знает!

olenenok_zed 03 августа 2018 | 13:43

Так боевиков. которые организованной группой совершали покушения на убийство людей с поджогами из жилья задерживать будут?
почему власть не десантировала в Белгород спецназ для наведения порядка и задержания террористов?
тут же целое логово вскрылось бандитов.
ох мои рога...

yurbur 03 августа 2018 | 13:49

Живу в 3км от Уразово. Первыми дёрнули цыганские мужики. Потом женщины с детьми. Барона отмудохали. Народ порезал свиней у кого были. Не пропадать же добру. Три дома спалили. Идут разговоры что с Ростова выехали ромалы своим на подмогу.

zztop1960 03 августа 2018 | 14:02

yurbur: Назревает русско- ромальская война.Все на фронт !

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