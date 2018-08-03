Полиция Цюриха призывает владельцев собак покупать для них специальную обувь
Это должно защитить лапы животных от раскалённого асфальта. Нынешнее лето в Швейцарии выдалось рекордно жарким, передаёт ВВС. По словам представителей цюрихской полиции, асфальт в городе нагревается до 50-55 градусов. Собаки в таких условиях фактически сжигают себе лапы, добавили стражи порядка.
Комментарии2
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sergo_25_26 03 августа 2018 | 12:41
Полиция? А где защитники животных.
idruker 03 августа 2018 | 12:45
sergo_25_26: защитники животных защищают животных от людей, а не от асфальтов