Полиция Цюриха призывает владельцев собак покупать для них специальную обувь

Это должно защитить лапы животных от раскалённого асфальта. Нынешнее лето в Швейцарии выдалось рекордно жарким, передаёт ВВС. По словам представителей цюрихской полиции, асфальт в городе нагревается до 50-55 градусов. Собаки в таких условиях фактически сжигают себе лапы, добавили стражи порядка.