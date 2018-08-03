Граждане Северной Кореи получают разрешение на работу в России вопреки санкциям Совбеза ООН

Тысячи рабочих из КНДР по-прежнему приезжают на заработки в соседнее государство, утверждает «Уолл Стрит Джорнал». При этом газета ссылается на данные Министерства труда России. Резолюцию, которая запрещает выдавать северокорейским гражданам разрешения на работу, Совет Безопасности принял почти год назад. Однако после этого в России были зарегистрированы более 10 тысяч новых работников из КНДР. В Москве, однако, говорят, что требований Совбеза ООН они не нарушают.