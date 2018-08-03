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12:32, 03 августа 2018

Граждане Северной Кореи получают разрешение на работу в России вопреки санкциям Совбеза ООН

Тысячи рабочих из КНДР по-прежнему приезжают на заработки в соседнее государство, утверждает «Уолл Стрит Джорнал». При этом газета ссылается на данные Министерства труда России. Резолюцию, которая запрещает выдавать северокорейским гражданам разрешения на работу, Совет Безопасности принял почти год назад. Однако после этого в России были зарегистрированы более 10 тысяч новых работников из КНДР. В Москве, однако, говорят, что требований Совбеза ООН они не нарушают.

Комментарии

5

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lenin3 03 августа 2018 | 12:39

Конечно,не нарушают:северные корейцы в России работают за еду.
На стройке в Митино года четыре назад они тоже работали,их не спутаешь с южными корейцами:ходят почти строем и в одинаковой серой одежде...

huyt 03 августа 2018 | 12:47

lenin3: Что же они так уезжают-то от счастливой северокорейской жизни?

lenin3 03 августа 2018 | 12:48

huyt: так в России хоть откормятся...)))

russel1 03 августа 2018 | 12:46

Давайте ещё на санкции ООН нарвемся!

seryj_wolk 03 августа 2018 | 12:47

Рфии очень хочется свежих санкций. Раз хочет, значит получит. И даже таким способом, замещая коренное население на с. корейцев, роста населения рфия добиться не может.

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